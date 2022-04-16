Rusya Ukrayna’ya Saldırılarını Arttırdı

Rusya, Karadeniz’deki filosunun amiral gemisi Moskva’nın batmasının ardından, Ukrayna’daki saldırılarını sıklaştırdı. Rus savaş uçakları bugün Ukrayna’nın batısındaki Lviv'i bombalarken, Kiev ve Harkiv Rus füzelerinin saldırısı altındaydı.

Savaşın en ağır çarpışmalarına ve insani felakete sahne olan kuşatma altındaki Mariupol'da Rus birlikleri, Kiev'i ele geçirmedeki başarısızlıklarını telafi etmeyi umarak son zamanlarda ilerleme kaydettiler.

Moskova, Rus uçaklarının Kiev’deki bir tank onarım fabrikasını vurduğunu duyurdu. Şehrin güneydoğusunda Darnitski ilçesindeki fabrika yakınlarında patlama duyulduğu ve duman görüldüğü bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı, saldırıda en az bir kişinin öldüğünü ve sağlık görevlilerinin diğerlerini kurtarmak için çabaladığını söyledi.

Ukrayna ordusu, Belarus'tan kalkan Rus savaş uçaklarının, Polonya sınırına yakın Lviv bölgesine de füze ateşlediğini açıkladı. Ukrayna Hava Kuvvetleri, Lviv’de daha önce Rusya’ya ait dört seyir füzesi düşürmüştü.

Mariupol'un Rus kontrolu altındaki bölgelerinde Reuters gazetecileri, Moskova'nın dün ele geçirdiğini iddia ettiği, iki dev metal fabrikasından biri olan Ilyiç çelik fabrikasına ulaştı. Fabrikanın altındaki yeraltı tünellerinde ve sığınaklarda şehri savunmayı sürdürenler bulunuyordu.

Reuters’a göre Çelik ve betondan bir harabeye dönüşmüş fabrikada sessizlik hakimdi ve savunma için kimse yoktu. Fabrikanın yakınlarındaki bir sokakta ise en az altı sivilin cesedi tespit edildi.

Doğudaki Harkiv eyaletinin valisi, füze saldırısında en az bir kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Rusya, güney cephesine yakın bir şehir olan Mikolayiv'de bir askeri araç tamir fabrikasını vurduğunu duyurdu.

Bugünkü saldırılar Moskva’nın batması sonrası Rusya’dan gelen tehditleri izledi. Rusya dün Karadeniz filosunun amiral gemisinin battığını doğrulamasından saatler sonra, "sabotaj" ve "terörizm" eylemlerine misilleme olarak uzun menzilli saldırıları yoğunlaştıracağını duyurmuştu. Moskova, bu eylemlerin ne olduğunu açıklamamıştı.

Kiev ve Washington, geminin Ukrayna füzeleri tarafından vurulduğunu söylüyor. Moskova ise geminin bir yangından sonra battığını söylüyor.

Ukrayna, birliklerinin hala harabeye dönen Mariupol’da direndiğini söyledi. Ukrayna savunması, kentte hala teslim olmayan bir başka büyük çelik fabrikası Azovstal çevresinde yoğun.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sözcüsü Oleksandr Motuzyanik televizyonda yayınlanan bir bilgilendirme toplantısında, "Mariupol'daki durum zor. An itibariyle çatışmalar yaşanıyor. Rus ordusu, şehre saldırmak için sürekli takviye birlikler çağırıyor" dedi.

Mariupol'un iki dev çelik fabrikasının sahibi olan Ukrayna'nın en zengin adamı Rinat Ahmetov, şehri yeniden inşa etme sözü verdi.

Eski milletvekili olan Ahmetov, Reuters haber ajansına, "Mariupol küresel bir trajedi ve küresel bir kahramanlık örneğidir. Benim için Mariupol bir Ukrayna şehri olmuştur ve her zaman öyle kalacaktır" dedi.

Akhmetov İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Batı Avrupa'nın yeniden inşasına yardımcı olan ABD yardım projesine atıfta bulunarak, "Kesinlikle benzeri görülmemiş bir uluslararası yeniden yapılanma programına, Ukrayna için bir Marshall Planı’na ihtiyacımız olacak" dedi.

Mariupol düşerse, Rusya'nın savaşta şimdiye kadarki en büyük kazanımı olacak. Şehir, Moskova'nın tamamen ayrılıkçılara devredilmesini talep ettiği, ülkenin güneydoğusunda iki vilayetten oluşan bir bölge olan Donbas'ın ana limanı.

Ukrayna, şimdiye kadar Donbas'taın başka yerlerinde Ruslar’ın ilerleyişini engellediğini bildirdi. Luhansk Valisi Serhiy Hayday, internet üzerinden yaptığı açıklamada, Donbas eyaletinin Luhansk şehrinde düzenlenen bombalı saldırıda bir kişinin öldüğünü, üç kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hayday cephe hattındaki Lisiçansk ve Severodonetsk kasabalarında gaz ve su bulunmayan bir doğalgaz boru hattının hasar gördüğünü söyledi. Şehirden ayrılmak isteyenler içinse otobüslerin hazır olduğunu belirten Hayday, "Hala mümkünken tahliye edilin" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, şimdiye kadar ölen 20 bin Rus askerine kıyasla yaklaşık 2 bin 500 ila 3 bin civarında Ukrayna askerinin öldürüldüğünü söyledi.

Zelenski dün gece geç saatlerde yaptığı bir video konuşmasında, "Ordumuzun savaş alanındaki başarıları gerçekten önemli, tarihsel olarak önemli, ancak topraklarımızı işgalcilerden temizlemek için hala yeterli değil. Onları biraz daha hırpalayacağız" dedi.

Ukrayna, yalnızca Mariupol'da binlerce kişinin öldürüldüğü tahmininde bulunarak, sivil can kayıplarının sayılmasının imkansız olduğunu söylüyor. Ukrayna nüfusunun yaklaşık dörtte biri evlerinden oldu. Nüfusun onda biri başka ülkelere sığındı.

Moskova, bin 351 askerinin öldüğünü söylediği 25 Mart'tan bu yana askeri kayıplarla ilgili herhangi yeni bir açıklama yapmadı. Rusya'nın kayıplarına ilişkin Batılı devletlerin tahminleri çok daha yüksekken, Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin çok az bağımsız tahmin var.

