“Rusya Ukrayna’yı İşgal Etmeyeceğini İlan Etmeli”

Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda yaşanan son gelişmelerin ardından seyahat planlarını son anda değiştirerek Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi toplantısına katıldı.

Bakan Blinken, Ukrayna ordusuyla Rusya’nın desteklediği ayrılıkçılar arasında süren çatışmaları sonlandırmak için 2015 yılında sağlanan Minsk Anlaşmaları'nı görüşmek üzere biraraya gelen BM Güvenlik Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, Rusya’nın önümüzdeki günlerde büyük bir askeri güçle Ukrayna’yı işgal etme hazırlığında olduğunu söyledi. Blinken, Rusya hükümetinin hiçbir belirsizlik ve sapma içinde olmaksızın bugün Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeyeceğini ilan edebileceğini ifade etti.

Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan tavrını barış ve güvenliğe yönelik en yakın tehdit olarak değerlendirdi. Blinken, Rusya’nın saldırgan tavrının milyonlarca insanın hayatı ve güvenliği için bir tehlike yarattığını belirterek, “Rusya, askeri güçlerini geri çektiğini söylüyor. Biz bunu sahada görmüyoruz. Bilgilerimiz doğrultusunda Rusya; kara birlikleri, uçaklar, gemiler de dahil olmak üzere bu kuvvetlerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığını açıkça gösteriyor. Bugün burada bildiklerimizi dünyayla paylaşıp, Rusya'yı savaş yolundan vazgeçmesi ve hala zaman varken farklı bir yol seçmesi için etkileyebileceğimiz umuduyla bunu ayrıntılı bir şekilde ortaya koyuyoruz. İki dünya savaşı ve Soğuk Savaş sonrasında belirlenen ilkeler, bugün ciddi bir tehdit altında. Yaşadığımız bu kriz, bu konseyin her üyesini ve dünyadaki her ülkeyi doğrudan etkiliyor” diye konuştu.

Rusya’nın Ukrayna halkının belli gruplarını hedef aldığını kaydeden Blinken, “2 milyon 800 bin nüfuslu Kiev kenti tehdit altında. Bir ülkenin başka bir ülkenin sınırlarını zorla değiştiremeyeceği ilkesi yok sayılıyor. Bir ülkenin diğerinin seçimlerini veya politikalarını veya kiminle ilişki kuracağını dikte etmeme ilkesi ulusal egemenliğin esasıdır. Rusya uyarılarımızla dalga geçerek bunları saçmalık olarak değerlendiriyor. Hükümet kontrolundaki Rus medyası son günlerde uydurulmuş gerçekleri yansıtmayan haberler yayınlıyor” dedi.

Blinken, Ukrayna hükümetini yaklaşan gelişmeler konusunda uyardıklarını belirterek, “Rusya, 150 binden fazla askeri Ukrayna sınırına yığdı. Bunu açıkça belirtin, dünyaya açıkça bildirin ve ardından askerlerinizi, tanklarınızı, uçaklarınızı kışlalarına geri gönderin. Rusya, bu güçleri geri çektiğini söylüyor. Bunu sahada görmüyoruz. Bilgilerimiz, kara birlikleri, uçaklar, gemiler de dahil olmak üzere bu kuvvetlerin önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya karşı bir askeri saldırı başlatmaya hazırlandığını açıkça gösteriyor” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, burada bulunma nedeninin savaş başlatmak değil önlemek olduğunu belirterek Rusya’yı diplomatlarını müzakere masasına göndermeye davet etti, “ Krizin tek çözümü diplomasi” dedi.

