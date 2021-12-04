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“Rusya Ukrayna’yı İşgale Hazırlanıyor” İddiası

04.12.2021 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan medyasına göre, ABD istihbaratı, Rusya’nın gelecek ay başından itibaren 175 bin askerle Ukrayna’ya büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu tahmin ediyor. Rusya ise iddiaları yalanladı ve Washington'u gerilimi yükseltmeye çalışmakla suçladı

Amerikan medyasına göre, ABD istihbaratı, Rusya’nın gelecek ay başından itibaren Ukrayna’ya büyük bir saldırı hazırlığında olduğunu tahmin ediyor.

Washington Post gazetesi, yetkililer ve bir istihbarat belgesine dayanarak yayınladığı haberde, Amerikan istihbaratının, Rusya’nın gelecek yılın başından itibaren Ukrayna’ya farklı cephelerden 175 bin askerin katılacağı bir saldırı başlatmayı planladığını öngördüğünü yazdı.

Amerikan haber ajansı Associated Press de, yeni istihbarat bulgularına dayanak yapılan tahminlere göre, Rusya’nın konuşlandırmayı planladığı 175 bin askerin yaklaşık yarısı Ukrayna sınırının çeşitli noktalarında şimdiden mevzilenmiş durumda olduğunu bildirdi. Ajans, haberinde isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir yönetim yetkilisini kaynak gösterdi.

Yetkili ayrıca, planını, taktiksel birliklerden oluşan 100 Rus taburuyla zırhlı araç, topçu birlikleri ve ekipmanının hareketini de içerdiğini belirtti.

Haberde, istihbarat yetkililerinin, olası bir işgal öncesinde Rusya’nın, kendisine bağlı taşeron gruplar ve medya kanalları üzerinden Ukrayna ve NATO’yu kötüleyen propaganda çabalarına hız verdiğini gözlediği de aktarıldı.

Haberler, Rusya’nın ABD Başkanı Joe Biden’a, Ukrayna’nın NATO ittifakına katılmasına izin verilmemesi çağrılarını arttırdığı bir döneme denk geliyor.

Amerikan istihbaratının bulgularına ilişkin haberler, haftasonunu Camp David’de geçiren Başkan Joe Biden’a soruldu. Biden gazetecilere açıklamasında, “Rusya’nın eylemlerinden uzun zamandır haberdarız. Beklentim, Putin’le uzun bir görüşmemiz olacağı yönünde” diye konuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Yarbay Tony Semelroth da konuyla ilgili soru üzerine, istihbarat değerlendirmeleri hakkında yorum yapmayacaklarını belirtirken, “Bununla birlikte, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırgan eylem planları yaptığına yönelik kanıtlardan derin kaygı duyuyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi, bölgede gerilimin yatışmasını ve doğu Ukrayna’daki ihtilafın diplomatik çözümünü desteklemeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya ise Amerikan medyasında yer alan haberleri yalanladı ve Washington’u gerilimi yükseltmeye çalışmakla suçladı.

Kommersant gazetesine göre, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, “ABD, Ukrayna’yla ilgili durumu kızıştırmak ve sorumluluğu Rusya’nın üzerine çekmek için özel bir operasyon yürütüyor” dedi.

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