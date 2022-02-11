“Rusya Ukrayna’yı Olimpiyatlar Sırasında İşgal Edebilir”

Başkan Joe Biden’ın Ukrayna’daki Amerikan vatandaşlarına ülkeden ayrılmaları çağrısında bulunmasının ardından Dışişleri Bakanı Antony Blinken’dan Rusya’nın Ukrayna’yı Pekin Kış Olimpiyatları sırasında işgal edebileceği uyarısı geldi.

Dışişleri Bakanı Blinken, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan’ı kapsayan QUAD ülkelerinin bakanlarıyla görüştüğü Avustralya’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Blinken, “Bir işgalin her an başlayabileceği bir zaman dilimindeyiz” dedi ve bu zaman diliminin Pekin’de devam eden kış olimpiyatları sırasında da olabileceğini söyledi.

Dev tatbikatta gelişmiş silah sistemleri

Rusya ise Perşembe günü Belarus’ta 10 gün sürecek olan dev askeri tatbikatlara başlayarak Karadeniz’de stratejik bir limana altı gemisini yerleştirdi.

Rusya’nın Belarus’taki tatbikatlarında S-400 karadan havaya füze savunma sistemleri, Pantsir hava savunma sistemi, SU-35 savaş uçakları gibi gelişmiş silah sistemleri de yer alıyor.

Rusya Savunma Bakanlığı altı geminin Moskova’nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım’daki Sivastopol limanına ulaştığını açıkladı. Rus gemileri askerlerin, askeri araçların ve malzemelerin karaya indirilmesi için kullanılıyor.

Moskova ve Minsk’teki yetkililer Rus askerlerinin tatbikatın tamamlanacağı 20 Şubat tarihinden sonra Belarus’tan çekileceğini belirtti. Ancak Batılı yetkililer bu askerlerin Rusya’nın Ukrayna’yı olası işgalinde kullanılabileceğinden endişe ediyor.

Kendi tatbikatlarını başlatan Ukraynalı yetkililerse Rusya’nın Karadeniz’deki tatbikatlarını “güvenlik durumunu istikrarsızlaştırmaya yönelik yıkıcı faaliyet” olarak niteledi.

Rus yetkililer Ukrayna’yı işgal etmeyi planladıklarını reddediyor ancak Batılı yetkililerle yapılan diplomatik görüşmeler tıkanmış durumda. Ukrayna ve Rusya arasında Perşembe günü yapılan görüşmelerde ilerleme sağlanamadı.

Bu görüşmelerde Ukrayna güçleri ve Rusya’nın desteklediği ayrılıkçı unsurlar arasında Donetsk ve Luhansk bölgelerinde sekiz yıldır devam eden çatışmaların sonlandırılması amaçlanıyor.

İki tarafın 2015 yılında imzalanan Minsk anlaşmasına yönelik yorumlarının ortak zeminde buluşamaması krizin aşılmasında bir engel olarak görülüyor.

Lavrov: “Tehditlerle bir yere varamayız”

İngiltere Rusya’ya çatışma ve kan dökülmesinden kaçınan diplomatik bir yolu tercih etmesi çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşen İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, “Ukrayna’da bir savaş Rus ve Ukrayna halkı için ve Avrupa’nın güvenliği için bir felaket olur. Birlikte ve NATO olarak Ukrayna’ya yönelik herhangi bir işgalin ciddi sonuçları ve maliyeti olacağını net şekilde dile getirdik” dedi.

Batı ülkelerinin hükümetleri Rusya’ya gerilimin düşürülmesine yönelik adım atması çağrısı yapıyor ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi halinde ağır ekonomik yaptırım uygulanacağı uyarısında bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise ancak karşılıklı saygı çerçevesinde bir diyaloğun ilişkileri normalleştirebileceğini söyledi, “İdeolojik yaklaşımlar, ültimatomlar ve tehditlerle bir yere varamayız” dedi.

“Avrupa’nın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük güvenlik krizi”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile krizi görüşmek üzere Brüksel’e gitti. Johnson daha sonra da Polonya’da temaslarda bulunacak.

İngiltere Başbakanı durumu Avrupa’nın yıllardır karşı karşıya kaldığı en büyük güvenlik krizi olarak niteledi.

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’yı işgal konusunda bir karara vardığını düşünmediğini belirten Boris Johnson, ellerindeki istihbaratın karamsar olduğunu ifade etti.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da Rusya’nın başkenti Moskova’da temaslarda bulunuyor. Bu hafta içinde krizi ABD Başkanı Joe Biden’la görüşen Almanya Başbakanı Olaf Scholz 14-15 Şubat tarihlerinde Kiev ve Moskova’yı ziyaret etmeyi planlıyor.

Alman parlamentosunun üst kanadına hitap eden Olaf Scholz, Rusya’ya yönelik uyarısını ve diplomasi çağrısını yineleyerek, “Avrupa’da bir savaşın önlenmesini sağlamak, Rusya’ya askeri bir saldırganlığın Rusya için maliyetinin büyük olacağı ve müttefiklerimizle birlik içinde olduğumuz yönünde net mesaj vermek bizim işimiz” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a mektup göndererek diplomatik bir çözüm bulunması için Rusya’ya toplantı çağrısında bulundu.

“Rusya’nın kaygılarını dinlemeye ve Avrupa’nın güvenliğinin temel ilkelerini güçlendirmenin yollarını görüşmeye hazırız” dedi.

NATO Genel Sekreteri, Rusya’dan gelecek olası bir saldırının NATO’nun varlığını azaltmasına değil artırmasına yol açacağını söyledi.

ABD’den Avrupa sularına dört destroyer

NATO da doğu kanadını güçlendirmek amacıyla askeri hazırlıklarını hızlandırdı. ABD Polonya ve Romanya’ya asker gönderdi.

ABD Donanması Avrupa sularına dört destroyer konuşlandırdıklarını açıkladı. Perşembe günü donanmadan yapılan açıklamada bu adımın doğrudan Ukrayna kriziyle bağlantılı olduğu belirtilmedi; ancak gemilerin ABD’nin Altıncı Filo komutanına ek esneklik sağlayacağı ve NATO müttefiklerine destek çerçevesinde faaliyet göstereceği kaydedildi. Altıncı Filo’nun sorumluluk alanı Akdeniz’i kapsıyor.

Romanya’da bir askeri üssü ziyaret eden NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD’nin bin asker göndermesi ve buradaki asker sayısını iki katına çıkaracak olmasından övgüyle söz ederek, “Bu Transatlantik birliğin güçlü bir göstergesi” dedi.

