HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na insansız kargo aracı gönderdi

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na insansız kargo aracı gönderdi

28.10.2021 09:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’nın Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü’nden Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatıldı.

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’na insansız kargo aracı gönderdi

Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden TSİ ile 03.00’te gerçekleştirilen fırlatma, Rusya Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) resmi sitesinde canlı yayınlandı.

NELER TAŞIYOR?

560 kilogram yakıt, 420 litre içme suyu ve 1490 kilogramlık teknik malzeme taşıyan Progress MS-18 kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) 30 Ekim’de TSİ ile 04.34’te ulaşması bekleniyor.

&quot;Kaptan Kirk&quot; uzaya çıktı!"Kaptan Kirk" uzaya çıktı!

UUİ; ROSCOSMOS, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Kanada Uzay Ajansı (CSA) ve Japon Uzay Araştırma Ajansının (JAXA) ortak iş birliğiyle kurulmuştu.

Orhan Pamuk'un sözleri ve bir Türk atasözü NASA'nın &quot;Lucy&quot; uzay aracındaOrhan Pamuk'un sözleri ve bir Türk atasözü NASA'nın "Lucy" uzay aracında

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldularSular çekildi, ortaya çıkan görüntü kahretti! Telef oldular
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
e-Devlet'te erişim sorunu!e-Devlet'te erişim sorunu!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Şöhreti geride bırakıp Amerika'ya gitmişti! Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Millet İttifakı'na şartlı destek: Eğer oyun bozanlık yapılırsa...

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Yabancı uyrukluların 'muz provokasyonu' için harekete geçildi

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

Faciadan 132 saat sonra kurtarılmıştı! Muhammet'ten acı haber

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

İlk bölümüyle ekrana gelen diziye RTÜK'ten ceza!

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

Erdoğan imzaladı! 31 Aralık'a kadar ücretsiz olacak

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

"İnşallah sayın cumhurbaşkanımız kızmaz" diyerek anlattı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

Şehitlere büyük saygısızlık! Uygunsuz görüntüler tepki çekti

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

32 ile 'PKK' genelgesi! Tek tek uyarılacaklar

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Adnan Oktar cezaevinde imaj değiştirdi! İşte yeni görüntüsü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.