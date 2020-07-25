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Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı?

25.07.2020 00:25 | Son Güncelleme

ABD ve İngiltere, Rusya'yı uydusavar füze kullanmakla suçlayarak tepki gösterdi. Rusya ise bu iddiaları "gerçeği çarpıtma" olarak nitelendirdi.

Rusya uydusavar füze denemesi mi yaptı?

ABD ve İngiltere, Rusya'nın kısa bir süre önce uydusavar füze denemesi yaptığını öne sürdü. Rusya Savunma Bakanlığı ise iddiaları "çarpıtma" olarak nitelendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, "15 Temmuz'da yapılan testler, uzaydaki uzay araçlarına herhangi bir tehdit oluşturmamaktadır" denildi.

Rusya, daha önce yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın uzaydaki ekipmanını kontrol edecek yeni teknolojiler denediğini söylemişti.

Ancak İngiltere ve ABD, uzaya hedefleyen bu hamlelerden kaygılı olduğunu bildirdi.

İngiltere'nin Uzay Çalışmaları Bölümü Başkanı Tümgeneral Harvey Smyth, "Rusya'nın silah niteliğinde bir füze fırlatarak uydularından biri üzerinde test yapmasından kaygı duyuyoruz" dedi.

İngiltere ayrıca, Rusya'nın son dönemde uzayda gösterdiği faaliyetlerin "uydulara tehdit oluşturabilecek enkaz yığınlarının ortaya çıkma riski taşıdığını" söyledi.

Bu, İngiltere'nin Rusya'nın uzaya silahlı saldırı yaptığına dair yönelttiği ilk suçlama oldu. Bu açıklamadan kısa bir süre önce, İngiltere'de yapılan bir soruşturma hükümetin Rusya'nın yarattığı tehdidi "fazla küçümsediği" sonucuna varmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Rusya'nın "yörüngeye ulaşan gerçek bir uydusavar silahı kullanmış gibi göründüğünü" gözlemlediğini açıkladı.

Rusya uydularda yaptığı testlerle ilgili ne dedi?

Rusya Dışişleri Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin "gözlemci" uydularından birisinin "özel tasarlanmış küçük bir uzay aracı parçasını kullanarak, Rusya'ya it bir uzay aracını yakın mesafeden kontrol ettiğini" açıkladı.

Açıklamada, bu operasyonun "uluslararası hukukun hiçbir kural ya da ilkesini ihlal etmediği" belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, İngiltere ve ABD'yi "uzayda silah bulundurma ve bunun sonucunda da finansman elde etme adımlarını meşrulaştırmak… adına mevcut durumu çarpıtılmış bir şekilde yansıtmakla" suçladı.

İngiltere ve ABD neden endişeli?

ABD'nin uzay faaliyetlerini yöneten General Jay Raymond, Rusya'nın "uzay tabanlı uydusavar silahını test ettiğine" dair kanıtlar olduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere, Rusya'nın uzaydaki uydu ve diğer araçları hedef alabilecek silahlar geliştirmesinden kaygı duyuyor.

Aralarında Rusya, İngiltere, ABD ve Çin'in bulunduğu 100'den fazla ülke, uzayın sadece ve tamamen barışçıl amaçlar için kullanılabileceğine dair uluslararası bir antlaşmaya imza attı.

Bu antlaşma, uzaya ya da dünyanın yörüngesine herhangi bir silahın yerleştirilmesini yasaklıyor.

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