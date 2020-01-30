HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya, Uzak Doğu’ya olan sınırlarını kapattı

Rusya, Uzak Doğu’ya olan sınırlarını kapattı

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu, Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını engellemek amacıyla Uzak Doğu’ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı.

Rusya, (DHA)- Rusya Federasyonu, Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (2019-nCoV) yayılmasını engellemek amacıyla Uzak Doğu’ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı.

TASS’ta yer alan habere göre, Rusya Federasyonu Başbakanı Mikhail Mishustin, Çin’de ortaya çıkan virüsün yayılmasını önlemek amacıyla Uzak Doğu’ya olan sınırların kapatıldığını açıkladı. Mishustin yaptığı açıklamada, "Bugün imzalanan emir işleme koyuldu. Bugün herkesi Uzak Doğu bölgesindeki sınırı kapatmak için gereken tedbirler ve hükümetin Rusya Federasyonu'nda koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik aldığı diğer önlemler hakkında bilgilendireceğiz" ifadelerin kullandı.
Koronavirüs sebebiyle hasta olan kişi sayısı dünya genelinde 7 bin 711 kişi olurken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 olarak açıklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cimbom'a Belhanda için yeni teklif

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Trump 'Ortadoğu Planı'nı açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

Çin'den koronavirüs hakkında korkutan açıklama

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eğer partneriniz bu odada hamile kalırsa 18 yıl boyunca konaklama bedava

Eğer partneriniz bu odada hamile kalırsa 18 yıl boyunca...

Son dakika! Rusya, koronavirüs salgını nedeniyle Çin ile olan kara sınırını kapattı

Rusya'dan flaş karar! Sınırı kapattı

İki ülke arasında 'en uzun tünel' keşfedildi!

İki ülke arasında 'en uzun tünel' keşfedildi!

Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!

Koronavirüs nedeniyle ölen arkadaşıyla konuştu!

Güneş'in en detaylı görüntüsü yayımlandı!

En detaylı görüntüsü yayımlandı!

Carlos Ghosn ile ilgili yeni gelişme!

Adını film gibi kaçışla duyurmuştu! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.