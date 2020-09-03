Rusya üzerindeki Navalni baskısı artıyor

Berlin’in, Navalni’nin zehirlendiği açıklamasının ardından Batılı ülkelerin Moskova üzerindeki baskısı artıyor.Alman hükümetinin Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni'nin, Sovyetler Birliği'nde geliştirilen sinir gazı Novichok ile "şüpheye yer bırakmayacak şekilde" zehirlendiğinin belirlendiğini açıklamasının ardından Rusya’nın üzerindeki baskı artıyor.

Rusya Navalni’nin zehirlendiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını savunuyor. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, perşembe günü yaptığı açıklamada Berlin'in Moskova’ya kanıt sunmadığını kaydetti.

Peskov, "Rus devletini suçlamak için bir neden bulunmuyor" ifadelerini kullanarak Batılı ülkelerden "acele bir yargıya" varmamalarını istedi.

Öte yandan Alman yetkililer, Avrupa Birliği'nin (AB) 26 üye ülkesini Navalni ile ilgili bilgilendirdi. AB Dış İşleri Sözcüsü Peter Stano sorumluluların belirlenmesi için kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Rusya'ya tepki yağıyor

NATO ve Avrupa Birliği (AB) olayı kınayarak Rusya'nın konuyu aydınlatmasını talep etti. ABD de Rus muhalif siyasetçi Navalni'nin Novichok ile zehirlenmesine tepki gösterdi.