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Rusya ve ABD Arasında Vize Krizi 

24.09.2019 17:15 | Son Güncelleme

Rusya Salı günü, 74’üncü BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere olan delegasyonun vize başvurularının reddedilmesi üzerine Amerika’nın Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı

Rusya ve ABD Arasında Vize Krizi 

Rusya Salı günü, 74’üncü BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere olan delegasyonun vize başvurularının reddedilmesi üzerine Amerika’nın Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman’ı Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı.

Kremlin, vizelerin reddedilmesine sert yanıt verileceğini bildirdi ve Büyükelçi'nin Dışişleri’ne çağrıldığını açıkladı. Rus medyası, Huntsman’ın yerine yardımcısını gönderdiğini aktardı.

Moskova BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak için New York’a gitmesi planlanan 10 kişilik heyete ABD yetkililerince vize verilmediğini söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Maria Zakharova, ABD’li yetkililerin vize başvuru dosyalarını çok erken gönderildiği gerekçesiyle geri çevirdiklerini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un konuyu ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği belirtildi.

Sözcü Zakharova, bu durumu Washington’un uluslararası yükümlülüklerini ihlal etmesi olarak değerlendirdi.

Zakharova Facebook’tan yaptığı açıklamada “Bu ABD’nin BM üyelerine karşı saygısızlığının ve ev sahibi ülke olarak yükümlülüklerini yerine getirmemesinin bir örneğidir” ifadesini kullandı.

ABD-Rusya arasındaki ilişkiler Suriye’deki savaş, Rusya’nın Kırım’ı ilhakı ve Moskova’nın 2016 ABD seçimlerine müdahalesi iddiaları nedeniyle en gergin dönemlerinden birinden geçiyor.

ABD’den BM Genel Kurul toplantıları için vize alma konusunda sorun yaşayan tek ülke Rusya değil. İran da Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’in de aralarında olduğu yetkililerin vizelerinin geciktirildiğinden şikayet etmişti. Ancak vizelerin son anda çıkmasıyla İranlı yetkililer BM Genel Kurul çalışmalarına katılmak üzere New York’a uçtu.

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