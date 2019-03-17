HABER

Rusya ve ABD elçileri Roma’da Venezuela sorununu tartışacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 22:30 | Son Güncelleme

ABD ve Rusya, Venezuela krizini Salı günü görüşecek.

ABD ve Rusya, Venezuela krizini Salı günü görüşecek. ABD’nin Venezuela Özel Elçisi Elliott Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela krizi tartışmak için Roma’da bir araya gelecek.
ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela Özel Elçisi Elliott Abrams, Pazartesi günü Roma’da olacağını açıkladı. Abrams’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, ikilinin 18 ve 19 Mart’ta Roma’da bir araya gelerek Venezuela’daki durumun daha da kötüleşmesi için yapılacakları masaya yatıracakları ifade edildi.
ABD Özel Temsilcisi Abrams’ın, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin diplomatik danışmanı Pietro Benassi de dâhil olmak üzere İtalyan yetkililerle de bir araya geleceği bildirildi.
Rus medyasına Rybakov, “Moskova ve Washington bu konuda tamamen karşıt konumlarda. Ancak bunun hakkında konuşmamak için bir sebep yok. Askeri müdahalenin kabul edilemezliğinin yanı sıra, yasadışı dış müdahale ve meşru hükümete karşı baskılar da dahil olmak üzere tüm pozisyonlarımızı Amerikan tarafının önüne koyacağız” diye konuştu.

Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi Yer: Rize! Bu görüntü şaşkına çevirdi
Bakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara dayaBakan Soylu: Şimdi sana 4 duvar verdik, o duvara daya
TBMM Başkanı Şentop: Batıda zehirli bir iklim varTBMM Başkanı Şentop: Batıda zehirli bir iklim var

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

Erdoğan ve Bahçeli'den ortak mitingde açıklamalar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

İstihbarat servisinden korkutan uyarı: Silahlanıyorlar

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Vatandaşlardan büyük ilgi! Bakan rakamları açıkladı

Boşanacaklar mı? Özcan Deniz öyle bir yanıt verdi ki...

Boşanacaklar mı? Özcan Deniz öyle bir yanıt verdi ki...

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

Son durumu bu sözlerle açıkladı: Anketlere gelince...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Kılıçdaroğlu'ndan Süleyman Soylu'ya fezleke yanıtı!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Diğer Haberler
Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na HDP sözleri!

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Yeni Zelanda katliamının görüntülerinin Erdoğan'ın mitinginde gösterilmesine sert tepki

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Ömer Çelik: Bir vahşet çağındayız artık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Parlamentosu'na tepki

'Ah keşke öyle bir karar alsalar'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

Fuat Oktay: Bütün dünyayı ayağa kalkmaya davet ediyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.