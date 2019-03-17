Rusya ve ABD elçileri Roma’da Venezuela sorununu tartışacak

ABD ve Rusya, Venezuela krizini Salı günü görüşecek. ABD’nin Venezuela Özel Elçisi Elliott Abrams ile Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Venezuela krizi tartışmak için Roma’da bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Venezuela Özel Elçisi Elliott Abrams, Pazartesi günü Roma’da olacağını açıkladı. Abrams’ın, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geleceği bildirildi. Açıklamada, ikilinin 18 ve 19 Mart’ta Roma’da bir araya gelerek Venezuela’daki durumun daha da kötüleşmesi için yapılacakları masaya yatıracakları ifade edildi.

ABD Özel Temsilcisi Abrams’ın, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’nin diplomatik danışmanı Pietro Benassi de dâhil olmak üzere İtalyan yetkililerle de bir araya geleceği bildirildi.

Rus medyasına Rybakov, “Moskova ve Washington bu konuda tamamen karşıt konumlarda. Ancak bunun hakkında konuşmamak için bir sebep yok. Askeri müdahalenin kabul edilemezliğinin yanı sıra, yasadışı dış müdahale ve meşru hükümete karşı baskılar da dahil olmak üzere tüm pozisyonlarımızı Amerikan tarafının önüne koyacağız” diye konuştu.

