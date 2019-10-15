HABER

Rusya ve ABD savunma bakanları arasında "Suriye" görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 22:58 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Suriye’deki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD’li mevkidaşı Mark Esper telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Görüşmede, Suriye’deki durum bağlamında karşılıklı çıkarlara yönelik konular tartışıldı” denildi.

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyorİçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor
Malatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destekMalatya'da kız yurdunda 'Barış Pınarı Harekâtı'na ışıklı destek
Simav'da Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü Simav'da Barış Pınarı Harekatı'na destek yürüyüşü 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

UEFA'dan 'asker selamı'yla ilgili skandal karar!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan kritik görüşme

Bakan Akar'dan kritik görüşme

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

İşte Barış Pınarı Harekâtı’nda son durum

Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.