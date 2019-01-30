Rusya ve ABD Suriye’yi görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov, Rusya ve ABD’nin Suriye meselesi üzerine temasa geçeceğini duyurdu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Ryabkov Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya ve ABD’nin Suriye meselesi üzerine temasa geçeceğini söyledi. Ryabkov, “Suriye meselesi üzerine çeşitli yönlerdeki temaslarımız sonlanmadı. Olağan dışı hassas ya da özel bir şey göremiyorum. Temaslar her zaman duyurulmaz. Farklı konulardaki temaslarımız devam ediyor. Ve yakın zamanda başka bir konu üzerine de iletişime geçeceğiz” dedi.
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