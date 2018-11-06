HABER

Rusya ve ABD uçakları Kardeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2018 01:38 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Rus hava kuvvetlerine bağlı savaş uçağının ABD ordusuna ait keşif uçağını Karadeniz üzerinde 25 dakika boyunca taciz ettiğini açıkladı.

Rusya ve ABD uçakları Kardeniz'de karşı karşıya geldi! Gergin anlar!

ABD Donanmasından yapılan yazılı açıklamada, "5 Kasım 2018'de Karadeniz üzerinde uluslararası hava sahasında uçan ABD'ye ait EP-3 uçağına bir Rus Su-27 uçağınca önleme yapıldı. Su-27'nin, pilot ve mürettebatı riske atacak şekilde yüksek hızda görev uçağının önüne geçmesinden dolayı bu yaklaşmayı 'güvenli olmayan' bir önleme olduğu belirlendi." ifadesine yer verildi.

TÜRBÜLANS VE TİTREŞİME NEDEN OLDU

Açıklamada, Rus savaş uçağının ABD keşif uçağının önünden bir kez daha geçtiğini, bu sırada uçağın hızını artıran ve uçağın egzozundan ateş çıkaran "ard-yanma" (A/B) özelliğini kullanarak Amerikan uçağında türbülans ve titreşime neden olduğu kaydedildi.

Açıklamasında "Önleme yaklaşık 25 dakika sürdü. Rus ordusunun da uluslararası hava sahasında tatbikat yapma hakkı var ancak bu önleme sorumsuzcaydı." değerlendirmesi yapıldı.

"TELSİZ İRTİBATI SAĞLAMADILAR"

Diğer taraftan konuyla ilgili günlük basın brifinginde açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, Rus uçağının Amerikan uçağına çok yaklaştığını belirterek, "Bunu tehlikeli kılan şey, telsiz irtibatını sağlamadılar ve uçağımıza çok yaklaştılar." dedi.

Pahon, "Bu tür davranış için hiçbir sebep yoktu.Uçağımız uluslararası sularda rutin görev yürütüyordu." diye konuştu. (AA)

PARTNERÜnlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!Ünlü mankeni iç çamaşır giymediğine pişman eden an!
Seri Bombacı Sayoc New York’a GetirildiSeri Bombacı Sayoc New York’a Getirildi
AB Yaptırımları Aşacak Mekanizmaya Ev Sahipliği Yapacak Ülke BulamadıAB Yaptırımları Aşacak Mekanizmaya Ev Sahipliği Yapacak Ülke Bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Pentagon savaş uçağı Karadeniz

En Çok Okunan Haberler

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

İşte Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebeklerinin cinsiyeti

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

Ahmet Kural'ın Sıla'yı darp ettiği iddialarına Murat Cemcir ne dedi?

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin yeni açıklama

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İran'dan ABD'ye yanıt geldi! Füzeler ateşlendi

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

İki genç kızdan camide ahlaksız hareket! Cemaat şoke oldu

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

ABD durmuyor! Yeni yaptırımlar yolda

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Sınıfta skandal görüntüler! Çırılçıplak...

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

Ailenin kaybettiği bebek balıkçının oltasına takıldı! Mucize

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.