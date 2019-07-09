Rusya ve AB'den Türkiye'ye sondaj tepkisi

AB de Türkiye'ye yönelik tepkisini yineledi.Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetleri için gönderdiği ikinci sondaj gemisinin de Kıbrıs açıklarına varması üzerine Rusya'dan bu konuya ilişkin bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, "Jeolojik araştırma için Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine yeni bir Türk gemisinin daha girdiğine dair haberlerden dolayı bölgedeki gelişmeleri endişeyle izliyoruz" denildi. Rus Dışişleri Bakanlığı, "Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlal edilmesinin, Kıbrıs sorununun kalıcı, uygulanabilir ve adil bir şekilde çözülmesine engel olmaktan başka bir sonucunun olabileceğine inanmıyoruz" ifadesini kullandı.

"Tüm taraflara Doğu Akdeniz'de kriz ihtimalini artıracak adımlardan kaçınma ve itidalli hareket etme" çağrısı yapan Rusya, söz konusu tarafları "her türlü anlaşmazlığı diyalog ve birbirinin çıkarına saygı göstererek çözmeye" davet etti.

Adada çözüme ulaşılabilmesi için bir an önce yeniden Birleşmişler Milletler (BM) kararları temelinde müzakerelere başlanması gerektiğini ifade eden Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak bu doğrultudaki çabaları desteklemeye hazır olduğunu bildirdi.