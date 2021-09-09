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Rusya ve Belarus Ortak Tatbikata Başladı

09.09.2021 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, tatbikata, 200 bin askeri personel, yaklaşık 80 uçak ve helikopter, 15 kadar gemi ve yaklaşık 300 tankla katılıyor

Rusya ve Belarus Ortak Tatbikata Başladı

Rusya ve Belarus (Beyaz Rusya), her iki ülkenin topraklarında ve Baltık Denizi'nde bir hafta sürecek ve bazı NATO ülkelerini alarma geçiren bir haftalık geniş çaplı ortak askeri tatbikat bugün resmen başlattı.

Rusya'nın batısında "Zapad-2021" adı verilen tatbikatın açılış törenine iki ülkenin üst düzey askeri liderleri katıldı.

Tören, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko arasında Kremlin'de yapılan görüşmelerle aynı zamana rastladı.

Batı ile Belarus arasında muhalefete yönelik baskılar nedeniyle gerilimin arttığı bir dönemde düzenlenen tatbikatın aktif kısmı Cuma günü başlıyor. Tatbikat, 16 Eylül'e kadar devam edecek.

Rusya Savunma Bakanlığı tatbikata, 200 bin askeri personel, 80 uçak ve helikopter, 15 kadar gemi ve yaklaşık 300 tankla katıldığını açıkladı.

Bakanlık, Ermenistan, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Moğolistan'dan askeri personelin de Zapad-21’de yer alacağını kaydetti.

Gerçek ateşli silah içeren tatbikat, üç aylık daha kapsamlı bir tatbikatın sonu anlamına gelecek.

NATO yetkilileri, bu yılın başlarında Ukrayna sınırlarına çok sayıda Rus askerinin konuşlandırılmasının ardından düzenlenen tatbikatın, bir krize yol açabilecek bir kaza veya yanlış hesaplama riskini arttırdığı konusunda uyardılar.

Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Nikolay Pankov, tatbikatların tamamen savunma amaçlı olduğunu ve Moskova ile Minsk'e kendi ordularının birlikte çalışma şeklini geliştirme şansı vereceğini söyledi.

Batı'nın Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko'ya altıncı görev süresini veren tartışmalı seçimler sonrası yaptırımlar getirmesinin ardından, Rusya, Belarus için hayati bir müttefik olduğunu kanıtlama arayışında.

Analistler de Minsk'in katılımının Moskova ile giderek artan yakın bağların işareti olduğunu söylüyor.

Chatham House düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olan Mathieu Boulegue’a göre, "Lukaşenko, 2017'deki tatbikata katılmaya gerçekten istekli değilken şimdi, bu tatbikatın Batı'ya verdiği uyarı mesajı açısından ne kadar önemli olduğu konusunda en çok övünenlerden biri haline geldi.

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