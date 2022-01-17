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"Rusya ve Belarus Şubat'ta Askeri Tatbikat Yapacak"

17.01.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, ülkesinin Rusya'yla beraber Şubat ayında ortak askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Açıklama, Doğu ve Batı'nın Ukrayna üzerindeki anlaşmazlığı nedeniyle gerginliğin tırmandığı döneme denk geldi

Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko, ülkesinin Rusya'yla beraber Şubat ayında ortak askeri tatbikat yapacağını açıkladı. Açıklama, Doğu ve Batı'nın Ukrayna üzerindeki anlaşmazlığı nedeniyle gerginliğin tırmandığı döneme denk geldi.

Belarus'un yakın müttefiki olan Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve tehdit edici söylemler kullanması, Batılı ülkeleri ve Kiev'yi kaygılandırıyor ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği korkusunun tırmanmasına yol açıyor.

Ukrayna'yı işgal planları olmadığını açıklayan Moskova ise Batı'dan bazı güvenlik garantileri almak için Ukrayna'daki çıkmazı kullanıyor. Rusya'nın Batı'dan talepleri arasında NATO'nun genişlemesinin durdurulması ve eski Sovyet devleti Ukrayna'nın NATO'ya katılmayacağı yönünde garanti alması var.

Reuters'ın haberine göre Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Savunma Bakanı'na "Şubat'ta tatbikatlara başlamayı planlıyorduk. Kesin bir tarih belirleyin ve bize bildirin ki savaşa giriyormuşuz gibi birdenbire asker yığınağı yapmakla suçlanmayalım" dedi.

2020 yılında protesto gösterilerini şiddete başvurarak bastırdığı ve Avrupa Birliği'yle mülteci krizi çıkardığı için Batı tarafından dışlanan Belarus lideri Lukaşenko, Rusya'yla ortak askeri tatbikatların Belarus'un güney ve batı sınırlarında yapılacağını söyledi.

Moskova'nın Batılı ülkelerle arasında tampon bölge olarak kabul ettiği 9 buçuk milyon nüfuslu Belarus, güneyde Ukrayna, batıdaysa NATO üyeleri Polonya ve Litvanya'yla komşu.

'Normal tatbikatlar'

Batı tarafından dışlandıkça Kremlin'le daha çok yakınlaşan Lukaşenko, Belarus Savunma Bakanlığı tarafından bildirilen görüşlerinde Ukrayna'yı Belarus yakınına asker yığmakla suçladı.

Lukaşenko, Polonya ve Baltık ülkelerinin Belarus yakınında 30 binden fazla askeri olduğunu kaydetti.

Belarus devlet haber ajansı Belta, Lukaşenko'nun "Bu tatbikatlar, şu güçlerle yüzleşme durumunda bir plan hazırlama amacı taşıyan normal tatbikatlar olacak: Batı'da Baltık ülkeleri ve Polonya, güneyde Ukrayna" şeklindeki sözlerine yer verdi.

Öte yandan Kremlin, Estonya'nın 5 bin NATO askerine ev sahipliği yapma hazırlığı içinde olduğuna ilişkin haberlerin Moskova'nın kaygılanmakta haklı olduğunu gösterdiğini bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, "Kaygılanmakta haklı olduğumuzu ve gerginlikleri tırmandıran tarafın biz olmadığımızı kanıtlayan unsurlar tam da bunun gibi durumlar" ifadesini kullandı.

Üst düzey bir Rus yetkilinin Batı'nın Moskova'nın talep ettiği güvenlik garantilerini reddetmesi durumunda Rusya'nın Venezuela ya da Küba'da füze konuşlandıracağını doğrulamayı ya da yalanlamayı reddetmesi üzerine Peskov'a bu konudaki görüşü soruldu.

Peskov, "Latin Amerika'daki egemen devletlerden bahsediyoruz, bunu unutmayalım. Mevcut durumda Rusya, kendi güvenliğini nasıl güvence altına alacağını düşünüyor. Farklı senaryoları değerlendiriyoruz" dedi.

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