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Rusya ve Belarus’a Malta Pasaportu Yasağı

02.03.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle, Rusya ve Belarus’tan Malta vatandaşlığı ve pasaportu için yapılan başvuruların işlemlerini durdurdu.

Rusya ve Belarus’a Malta Pasaportu Yasağı

Malta, Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle, Rusya ve Belarus’tan Malta vatandaşlığı ve pasaportu için yapılan başvuruların işlemlerini durdurdu.

Akdeniz’in ada ülkelerinden olan Malta, 2014 yılında yatırıma dayalı vatandaşlık programını başlatmıştı.

Başbakan Robert Abela, işgalin başlangıcında tepkilere rağmen, söz konusu programın ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığı gerekçesiyle Rusya ve Belarus gibi müttefiklerinin çıkarılmaması gerektiğini savunmuştu. Ancak program başvurularının değerlendirilmesinden sorumlu kurumdan bugün yapılan açıklamada, “mevcut koşullar altında gerekli araştırmalar yerine getirilemeyeceği için” Rusya ve Belarus’tan yapılan başvuruların askıya alındığı belirtildi.

Program kapsamında, yaklaşık 1 milyon euro değerinde yatırım yapanlara Malta vatandaşlığı ve Avrupa Birliği’nde tam giriş hakkı sağlayan Malta pasaportu veriliyor. Programa katılanların dörtte birinden fazlası Rusya’dan başvuru yapanlar.

‘Altın pasaport’ ve ‘altın vize’ olarak da adlandırılan bu tür programlarla ilgili 2019 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yapılan uyarıda, bu programların kara para aklama ve organize suç riskini arttırdığına vurgu yapılmıştı.

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Malta
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