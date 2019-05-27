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Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2019 23:54 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini arttırmasına tepki gösterdi.Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya ziyareti kapsamında görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı.

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Belaruslu mevkidaşı Vladimir Makey, NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın noktalarda faaliyetlerini arttırmasına tepki gösterdi.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, Rusya ziyareti kapsamında görüştüğü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile iki ülke arasındaki stratejik ilişkileri ele aldı. Görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında, bakanlar NATO’ya tepki gösterdi. Sergey Lavrov yaptığı açıklamada NATO’nun faaliyetlerini eleştirerek, “Sayın Makey ile dünyadaki artan silahlanmayı ele aldık. Kendisiyle NATO’nun Rusya ve Belarus sınırlarına yakın bölgelerde artan faaliyetleri konusunda derin endişe duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Lavrov, mevkidaşı ile Avrupa Birliği ile ilişkilerinin yanı sıra Belarus ve Rusya arasındaki ikili ilişkileri ele aldıklarını ifade ederek, 2 gün boyunca yeni başlıklar açılarak ülkeler arası işbirliğinin arttırılması yönünde çalışma gruplarının görüşmeler gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya ve Belarus’tan NATO’ya ortak tepki

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