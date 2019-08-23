Rusya ve Çin'den, ABD'ye şok suçlama

BMGK, Rusya ve Çin'in talebi üzerine ABD'nin yasaklı füze testini görüşmek üzere toplandı.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyanskiy, ABD'nin INF Anlaşması'ndan çekilmesini eleştirerek, ''ABD silah yarışına hazır.'' değerlendirmesinde bulundu.

'CİDDİ DİYALOĞA HAZIRIZ'

BMGK'yi ABD'nin ''ikiyüzlülüğünü ifşa etmek'' için toplamadıklarını belirten Polyanskiy, stratejik istikrar ve güvenliği sağlamak için ABD ile her türlü ciddi diyaloga hazır olduklarını belirtti.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise konuşmasında, ''Çin'in de dahil olduğu yeni bir anlaşmayı görüşmek istediklerini' söyleyen ABD Başkanı Donald Trump'a yanıt verdi ve ABD'nin Çin'i bahane ederek anlaşmadan çekilmesinin ''kabul edilemez'' olduğunu söyledi.

ABD'nin Daimi Temsilci Yardımcısı Jonathan Cohen de Rusya'yı 10 yıldan uzun süredir INF'yi ihlal etmekle suçladı ve ABD'nin 6 yıl boyunca Rusya'yı anlaşmaya uyması konusunda ikna girişimlerinin ardından INF Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını söyledi.

'RUSYA VE ÇİN ABD'NİN İTİDAL GÖSTERMESİNİ BEKLİYOR'