HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya ve Çin'den Suriye vetosu

Rusya ve Çin'den Suriye vetosu

DÜNYA HABERLERİ  | 08.07.2020 00:13 | Son Güncelleme

Rusya ve Çin, Suriye'de yaklaşık 3 milyon kişiye BM yardımlarının gönderilmesine imkan tanıyan mekanizmanın yenilenmesini veto etti.

Rusya ve Çin'den Suriye vetosu

Birleşmiş Milletler (BMGK) Güvenlik Konseyi, 2014'ten beri Suriye'ye sınır ötesi uluslararası yardımların yapılmasına olanak sağlayan ve 10 Temmuz'da görev süresi dolacak olan mekanizmanın yenilenmesini oyladı.

Almanya ve Belçika tarafından konseye sunulan karar tasarısı, Rusya ve Çin tarafından veto edildi.

Suriye'ye, mevcut BMGK kararı doğrultusunda sadece Türkiye üzerinden iki sınır kapısından, Öncüpınar karşısındaki Babüsselame ve Cilvegözü karşısındaki Babülhava'dan uluslararası yardımlar yapılabiliyor.

Rusya ve Çin'in vetosunun ardından iki sınır kapısı da 10 Temmuz'da mekanizmanın görev süresinin dolmasıyla yardım konvoylarının geçişine kapanmış olacak.

Suriye'ye sınır ötesi yardımların yapılabilmesi için BMGK kararı gerekiyor.

BM'ye göre Suriye'nin kuzey batısında İdlib'de yaşayan 3 milyona yakın kişinin yüzde 70'i insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Türkiye üzerinden iki sınır kapısından ocak ayından beri 1613'ü Öncüpınar'dan olmak üzere Suriye'ye 8 bin 468 yardım konvoyu gönderdi.

Geçen yıl ikisi Türkiye'den olmak üzere Suriye'ye yardımların yapıldığı 4 sınır kapısı bulunurken, Rusya ve Çin'in vetosunun ardından bunlar 2'ye indirilmişti. Suriye ve Ürdün arasındaki er-Remse ve Irak ile olan El-Yarubiyye sınır kapıları yardımların girişine kapatılmıştı. (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldiİtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi
MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...MacBook kullanıcıları dikkat! Bunları ilk kez duyacaksınız...

En Çok Okunan Haberler

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Fox Tv dizisi için mahkeme başvurusu! Yayından kalksın

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

ÖTV indirimi gelecek mi? İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek?

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında dava

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında dava

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

Sağlık Bakanlığı: Zorunlu olmadıkça gitmeyecekler

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında üniversite sınavına başkası girmiş

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Son dakika! ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmi olarak çekildi

ABD'den DSÖ kararı! Resmileşti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 899'a yükseldi

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

DSÖ'den flaş açıklama: Kovid-19 salgını hızlanıyor

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro koronavirüse yakalandı

Bolsonaro koronavirüse yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.