Rusya ve Çin: "Tek Ses Olmaya Devam Edeceğiz"

Rusya ve Çin, Ukrayna işgalinin ardından Batı'nın Moskova’ya uyguladığı yaptırımları kınayarak, küresel konularda "tek ses olmaya" devam edeceklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan’la ilgili iki günlük toplantıların yapıldığı Çin’in doğu eyaleti Anhui’de bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanlar Ukrayna çevresindeki durum hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulundular. Rusya Dışişleri Bakanı Çin mevkidaşını özel askeri operasyonun ilerleyişi ve Kiev rejimiyle yürütülen müzakere sürecinin dinamikleriyle ilgili bilgilendirdi" denildi.

Açıklamada, “ABD ve yandaşlarının zarar vermeyi amaçlayan, yasadışı tek taraflı yaptırımlarını tarafların not ettikleri” kaydedildi.

"Tek ses olmaya devam edeceğiz"

Bakanlık ayrıca, iki bakanın ülkelerinin stratejik ortaklığı güçlendirmeye ve küresel konularda “tek ses olmaya” devam edeceklerini bildirdi. Açıklamada, “Dış politika koordinasyonunu daha da güçlendirmek ve ikili ile çeşitli çok taraflı formatlarda işbirliğini genişletmek konusunda mutabık kalındı” ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang de, ülkesi ile Rusya arasındaki ilişkilerin "çalkantılı uluslararası bir testten geçtiğini" ve ilişkileri geliştirme konusunda artan bir isteklilik olduğunu söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Çin-Rusya işbirliğinde sınır yok, barışı sağlama, güvenliği koruma ve hegemonyaya karşı çıkma çabalarımızda sınır yok" dedi.

Lavrov önceki gün, Rusya-Çin ilişkilerinin "en güçlü seviyesinde" olduğunu söylemişti.

Çin, Taleban temsilcileri, Pakistan, İran, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın katıldığı Afganistan toplantısına ev sahipliği yapıyor.

