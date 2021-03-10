Rusya ve Çin’den Ay’a ortak üs kurmak için anlaşma

Nisan 1961'de Yuri Gagarin‘i uzaya giden ilk insan olarak gönderilmesinin 60. yılını kutlayan Rusya, o günlerdeki başarılarını tekrar yakalamayı amaçlıyor. Moskova son yıllarda Mars ve Ay keşifleri konusunda hem Washington hem de Pekin'in gerisinde kalmış durumda.

CNSA tarafından yapılan açıklamada projenin, "ilgilenen bütün ülkelere ve uluslararası ortaklara açık" olduğu belirtilerek bu projenin şimdiye kadar Çin tarafında yapılan en büyük uluslararası uzay projesi olacağı kaydedildi.

Rus Uzay Ajansı Roscomos'tan yapılan açıklamada Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) ile "Ay'ın yörüngesinde ve/veya üzerinde deneysel araştırma merkezleri kurmak" için bir anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Anlaşmaya göre Ay’ın üzerinde veya yörüngesinde deneysel araştırma merkezleri kurulacak.Sovyetler Birliği döneminde uzay araştırmaları konusunda yakaladığı ivmeyi yeniden kazanmak hedefinde olan Moskova yönetimi Pekin ile bir ortaklık kurdu.

Bir süredir kendi uzay programını yürüten Çin'in, geçen yıl gönderdiği Tianwen-1 isimli keşif aracı Mars'ın yörüngesine girdi. Çin ayrıca geçen aralık ayında dünyaya Ay'dan toprak ve taş örnekleri getirdi. Bu 40 yıldır bu alanda yapılan ilk görev oldu.

Çin uzay programı uzmanı olan analist Chen Lan, Rusya ile ortak Ay misyonuyla ilgili olarak "Bu Çin'in en büyük uluslararası uzay iş birliği olacak yani çok önemli" ifadesini kullandı.

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin de Twitter'da yaptığı açıklamada, CNSA Başkanı Zhang Keijan'ı Rusya'nın Ay'a göndereceği ilk modern araç Luna 25'in fırlatılması için 1 Ekim'de davet ettiğini söyledi. Luna 25 Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk araç olacak.

ABD'nin aracı Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı

Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) uzay araştırmaları konusundaki öncülüğü sürüyor. Mars'a gönderdiği keşif aracı Perseverance birkaç gün önce, Mars'ta ilk test sürüşünü yaptı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) mühendisleri, sürüşün çok başarılı geçtiğini belirtti.

ABD'nin hedefi Mars'a ilk insanlı aracı göndermek ancak bu plan hala çok erken bir aşamada bulunuyor.

AFP / SSB, ET

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