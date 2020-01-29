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Rusya ve Çin’den Korona virüsü için ortak adım

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2020 12:11 | Son Güncelleme

Dünya genelinde büyük korkuya neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar birlikte aşı geliştirme çalışmalarına başladı.Çin’den yayıldığı düşünülen ve dünya genelinde paniğe neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına başladı.

Dünya genelinde büyük korkuya neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar birlikte aşı geliştirme çalışmalarına başladı.
Çin’den yayıldığı düşünülen ve dünya genelinde paniğe neden olan Korona virüsüne karşı Rus ve Çinli uzmanlar aşı geliştirme çalışmalarına başladı. Rusya’nın Çin Guangzhou Konsolosluğunun internet sitesinden yapılan açıklamada, “Rus ve Çinli uzmanlar korona virüsüne karşı aşı geliştirmek için çalışmalara başladı” denildi. Açıklamada, virüsün genomunun Pekin’den Moskova’ya gönderildiği de belirtildi.
Öte yandan Rusya’da şu ana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası bildirilmedi.

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