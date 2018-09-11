Rusya ve Çin'den ulusal para birimi kullanımına destek

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını desteklediklerini belirterek, “Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır.” dedi.

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artarak 50 milyar dolara çıktığına işaret ederek, “Bu yılın sonuna kadar ikili ticaretimizin rekor seviye olan 100 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması konusunu değerlendiren Putin, “Rusya ve Çin, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor. Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır.” ifadelerini kullandı.