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Rusya ve Çin'den ulusal para birimi kullanımına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:39 | Son Güncelleme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin: - "Rusya ve Çin, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor. Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır”

MOSKOVA (AA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin ile ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını desteklediklerini belirterek, “Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır.” dedi.

Putin, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Çin arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 30 artarak 50 milyar dolara çıktığına işaret ederek, “Bu yılın sonuna kadar ikili ticaretimizin rekor seviye olan 100 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

İki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması konusunu değerlendiren Putin, “Rusya ve Çin, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasına yönelik desteğini teyit ediyor. Ulusal para birimlerinin kullanımı, küresel piyasalarda artan riskler doğrultusunda Çin ile yapılan ticarette bankacılık sistemlerinin istikrarını arttıracaktır.” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında Kore Yarımadası etrafında yaşanan son gelişmelere de değinen Putin, “Rusya-Çin yol haritasına uygun olarak Kore Yarımadası’ndaki durumun siyasi ve diplomatik çözümü konusunda ortak çabalarımıza devam edeceğiz. Kuzey ve Güney Kore yönetimlerinin, ikili ilişkileri yeniden tesis etmek için attıkları adımları destekliyoruz. Elbette, Kuzey Kore ve ABD arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin de Kore Yarımadası’ndaki çözüm sürecinin önemli bir unsuru olduğuna inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

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