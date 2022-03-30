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Rusya ve Çin'den "yeni dünya düzeni kurma" mesajı

30.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Çin dışişleri bakanları, stratejik ortaklığı daha ileri düzeye taşıma ve "adil ve demokratik yeni bir dünya düzeni kurma" iradesine vurgu yaptı.

Rusya ve Çin'den "yeni dünya düzeni kurma" mesajı

Rusya Dışişişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin'de düzenlenen Afganistan’a Komşu Ülkelerin Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Çinli mevkidaşı Vang Yi ile bir araya geldi.

Lavrov ve Vang'ın görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında, ilişkileri daha da geliştirerek bir üst düzeye taşıma mesajı öne çıktı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, "Uluslararası ilişkiler tarihinde çok ciddi bir aşamadan geçiyoruz. Sizler ve benzer görüşteki diğer halklarla çok kutuplu, adil ve demokratik bir dünya düzenine doğru hep birlikte ilerleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi de, ikili ilişkileri geliştirmekteki kararlılıklarının daha da arttığına vurgu yaparak "Devlet başkanlarının vardığı mutabakatın rehberliğinde Çin-Rusya ilişkilerini yeni bir çağda bir üst düzeye taşımak üzere birlikte çalışmak istiyoruz" dedi.

Çinli bakan Ukrayna'da yaşananların "Batı'nın Soğuk Savaş mantalitesi"nden kaynaklandığını belirterek Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımların meşruiyetinin bulunmadığı ve yapıcı olmadığı eleştirisinde bulundu.

Görüşme sonrasında Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Çin ve Rusya arasında işbirliğinin sınır tanımadığı belirtilerek "Sınırları olmayan barış için, sınırları bulunmayan güvenlik için çalışıyoruz. Hegemonyayı reddediyoruz" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın kilit mütefiki konumundaki Çin, Ukrayna işgalinin başlangıcında taraflara itidal ve diyalog çağrısı yapmış, ancak Rusya'nın "özel askeri operasyon" söylemine bağlı kalarak Ukrayna'daki işgali "savaş" ya da "işgal" olarak telaffuz etmekten kaçınmış, Rusya'ya yönelik yaptırımlara da karşı çıkmıştı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, Rusya'ya desteğini kesmesi için Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. ABD Başkanı Joe Biden Çin'i, Rusya'ya askeri destek vermemesi için uyarmış ve aksi durumda bunun sonuçlarının olacağı tehdidinde bulunmuştu.

AFP,dpa,rtr/MK,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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