Rusya ve Çin'in Trump'ın akıllı telefonla görüşmelerini dinlediği iddiası

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, yardımcılarının defalarca güvenli olmadığını söylemesine rağmen akıllı telefonlarından aradığı eski dostlarıyla görüşmelerinin Rus ve Çinli ajanlar tarafından dinlendiği iddia edildi.

New York Times'ın adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'daki sabit telefon hattını kullanması yönünde baskı yapılan Trump'ın Iphonelarından vazgeçmediği ve eski dostlarıyla hasbıhal etmek için akıllı telefonlarını kullanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Habere göre, ABD istihbarat raporları, Trump'ın bu telefon görüşmelerinin sıklıkla Çinli ve Rus casusların dinlemesine takıldığına, Çinlilerin bu görüşmelerden ABD Başkanı ve Washington yönetimini etkileyecek bilgi edindiğine işaret ediyor.

İstihbarat birimlerinin, Rusya ve Çin'in, Trump'ın cep telefonuna yabancı hükümetlerden ve yetkililerden gelen aramaları gizlice dinlediğini öğrendiği, Çinlilerin bu dinlemelerden edindikleri bilgiyi, ABD ile süregelen ticaret savaşının daha da büyümemesi için kullanma arayışında olduğuna kanaat getirildiği belirtildi.

Beyaz Saray yetkililerinin ABD Başkanı'nın eski dostlarıyla gizli bilgileri konuşmaktan kaçındığını ümit ettiği de kaydedildi.

