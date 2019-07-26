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Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi sakinleri, Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını protesto etmek için toplandı

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde halk, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını protesto etti.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Bab ve Azez ilçelerinde, cuma namazından sonra Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda ve sloganlarında söz konusu saldırıların sona ermesi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda hafta başından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 81'i buldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018'de Rusya'nın Soçi kentinde imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 25-26 Nisan'da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12'nci toplantı sırasında artan saldırılar, aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya'nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018'den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı, Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne 26 Nisan-12 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 157'si çocuk, 111'i kadın 606 sivilin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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