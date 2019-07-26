Rusya ve Esed rejiminin İdlib'e saldırıları protesto edildi

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde halk, Rusya ve Beşşar Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne saldırılarını protesto etti.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Bölgesi'ndeki Bab ve Azez ilçelerinde, cuma namazından sonra Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yoğun saldırılara tepki amacıyla gösteriler düzenlendi.

Göstericiler, taşıdıkları pankartlarda ve sloganlarında söz konusu saldırıların sona ermesi ve sivillerin korunması çağrısında bulundu.

- İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki durum

Rusya ve Esed rejiminin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırılarda hafta başından bu yana hayatını kaybeden sivillerin sayısı 81'i buldu.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göçle nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib'in merkezi, Mart 2015'te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.