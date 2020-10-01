Rusya ve Fransa'da Azerbaycan ve Ermenistan'a Acil Ateşkes Çağrısı

Rusya lideri Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmaya dair ateşkes çağrısından bulundular. Kremlin Sarayı’ndan ikilinin görüşmesine dair yapılan açıklamada, acil ateşkes vurgusu yapıldı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından yapılan açıklamada da iki liderin de bölgedeki çatışmalara dair ortak kaygıları paylaştıkları vurgulandı. Fransız bir yetkili Putin ve Macron’un Türkiye’nin Dağlık Karabağ’a Suriyeli savaşçıları göndermiş olmasından endişe ettiklerini söyledi.

Minsk Grubu üyesi Fransa ve Rusya’nın liderleri grup adına yapılacak bir ve çatışmalara son verilip müzakerelere başlanması çağrısında bulunacak bir bildiri yayımlamaya hazır olduklarını dile getirdiler. Minsk grubunun bir diğer üyesi de ABD.

Yapılan açıklamada hem Putin hem de Macron’un Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sorunların çözümü için diplomatic çabaları hızlandırmaya da hazır oldukları vurgulandı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron konuyla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’la da bir görüşme yapacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Dağlık Karabağ’a Suriye ve Libya’dan savaşçıların gönderildiği öne sürülmüştü. Türkiye ve Azerbaycan’sa bu iddiaları sert bir dille yalanladılar.

