Rusya ve Gürcistan 11 yıl sonra ilk kez görüştü

Rusya ve Gürcistan Dışişleri Bakanları, 2008'de yaşanan Güney Osetya Savaşı sonrası ilk kez New York'ta bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, Gürcistanlı mevkidaşı Davit Zalkaliani ile Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi.

İsviçre ara buluculuğunda gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel güvenlik sorunu konularının ele alındığı kaydedildi.

- "11 yılda benzer görüşme olmamıştı"

Gürcistan Dışişleri Bakanı Zalkaliani de Gürcistan basınına yaptığı açıklamada, "Son 11 yılda benzer görüşme ve temas olmamıştı." ifadelerini kullandı.

Güney Osetya meselesini ele aldıklarını kaydeden Zalkaliani, "Rusya'nın desteklediği Güney Osetya, Gürcistan ile sözde olan sınırı genişletmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zalkaliani, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'daki gelişmeleri, BM Genel Kurul toplantısında tüm uluslararası ortaklarına bildirdiklerini söyledi.