Rusya ve Hindistan Arasında Nükleer Anlaşma

Hindistan ve Rusya, Hindistan’da yeni bir alanda 6 nükleer reaktörün daha kurulmasını öngören bir anlaşma imzaladı. Anlaşma, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasında Yeni Delhi’de yapılan zirvenin ardından açıklandı.

İki lider ayrıca, Hindistan’ın insanlı bir uzay misyonu planlarında işbirliği yapma kararı aldı.

Rus devlet şirketi Rosatom, iki ülkenin Hindistan’daki yeni bir alanda Rus tasarımı 6 nükleer reaktör inşa etmek, üçüncü ülkelerde nükleer işbirliğini güçlendirmek, yeni nükleer teknolojiler ve nükleer santrallerin inşası konularında birlikte çalışmak istediğini belirtti.

Rosatom’dan bir yetkili Reuters’a açıklamasında, anlaşmanın henüz bağlayıcı bir sözleşmeye dayanmadığını ancak bu doğrultuda çalışma kararının alındığını söyledi.

Anlaşma, kesinleştirildiği takdirde son yılların en büyük nükleer sanayi anlaşmalarından biri olacak.

Hindistan’ın güneyindeki Kudankulam’da iki Rus yapımı VVER-1000 cinsi reaktör, biri 2004 diğeri 2017’den itibaren faaliyet halinde. Geçen yıl iki reaktörün daha inşasına başlanmıştı. Bu reaktörlerin de 2025 ve 2026 yıllarında devreye sokulması planlanıyor.

Geçen yıl Rus ve Hint hükümetleri, bölgede beş ve altıncı reaktörlerin de inşası için anlaşma imzalamıştı. Putin o dönemde yaptığı açıklamada, Rusya’nın gelecek 20 yıl boyunca Hindistan’da bir düzine reaktör inşa etmeye hazır olduğunu belirtmişti.

Rosatom Genel Müdürü Alexey Likhacev de, yakın gelecekte Hindistan’daki ikinci bir alanda yeni reaktörlerin inşasına başlamayı beklediklerini kaydetti.

