Rusya ve İran'dan stratejik ortaklık! Anlaşmayı imzaladılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki görüşmelerinin ardından, iki ülke arasında stratejik ortaklık kuran anlaşmaya imza attı.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır
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