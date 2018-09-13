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Rusya ve İsrail güvenlik konseyleri "Suriye’yi" görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 19:11 | Son Güncelleme

Rusya ve İsrail güvenlik konseyleri "Suriye’yi" görüştü

MOSKOVA (AA) – Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ile Moskova’da görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, tarafların Suriye konusu etrafında gelişen durum, Ortadoğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, Rusya, İran ve Türkiye’nin liderler seviyesinde 7 Eylül’de Tahran’da yaptığı zirveyi ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, "Nikolay Patruşev ve Meir Ben-Şabbat terörizme karşı mücadele problemlerine özellikle dikkati çekerek, güvenlik alanında Rus-İsrail etkileşimi konusunda görüş alışverişinde bulundular." ifadesi kullanıldı.

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İsrail Güvenlik Konseyi Başkanı Rusya Güvenlik Konseyi Suriye

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