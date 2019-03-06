Rusya ve Japonya ‘adalar’ sorununda ilerleme kaydedemedi

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov iki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları konusunda fikir birliğine varamadı.

Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Takeo Mori ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Igor Morgulov, Rusya’nın başkenti Moskova’da bir araya geldi. İki ülkenin de üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları sorununa çözüm getirecek bir barış anlaşması imzalanması konusunda yürütülen müzakerelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan ikilinin görüşmesi, geçtiğimiz ay Japonya Dışişleri Bakanı Taro Kono ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen güvenlik konferansında görüşmelerinin bir sonucu olarak gerçekleşti.

Diplomatik kaynaklar, iki tarafın dört adanın egemenliği konusunda fikir ayrılığı aşamadığını belirtirken, Mori ve Morgulov’un 2 Nisan’da Tokyo’da stratejik diyalog için yeniden bir araya gelmeleri bekleniyor. İki ülkenin dışişleri bakanlarının da yakın gelecekte Japonya’da bir araya gelecekleri öğrenildi.

Barış anlaşması imzalanmadı

Japonya’nın Kuzey Bölgeler olarak adlandırdığı Kuril Adaları’nın parçası olan 4 adayı Rusya, 2. Dünya Savaşı’nın son günlerinde topraklarına katmıştı. Japonya, Kuril Adaları’nın kendilerine geri verilmesini, barış anlaşmasının imzalanması için şart koşarken, iki ülke arasında 2. Dünya Savaşı’nın bitiminde barış anlaşması imzalanmamıştı.

