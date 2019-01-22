Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Japonya ile bir barış anlaşmasına varılması için yoğun çaba sarf edildiğini belirterek "Rusya olarak, Japonya ve Sovyetler Birliği'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşmasına sıcak bakıyoruz." dedi.

Putin, Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile başkent Moskova'da gerçekleştirdiği ve 3 saati aşan görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Abe ile yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Putin, "Görüşmemizde doğal olarak bir barış anlaşmasının imzalanmasını ele aldık. Bu konuda bugün epey zaman harcadık." diye konuştu.

Rusya'nın Japonya ile barış anlaşmasının imzalanmasına ilgi duyduğunu anlatan Putin, "Ülkelerimiz arasında bir barış anlaşmasına varılması için yoğun çaba sarf ediliyor. Burada amaç, halklarımızın da destek vereceği Rusya ve Japonya arasındaki ilişkileri daha da geliştirecek anlaşmaya varmak." ifadelerini kullandı.

Abe ile geçen yılın kasım ayında Singapur'da bir görüşme yaptıklarını hatırlatan Putin, "Bu görüşmede, Japonya ve Sovyetler Birliği'nin 1956'da imzaladığı deklarasyonu temel alan bir barış anlaşması için müzakerelere devam etme kararı almıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmede de Rusya olarak buna sıcak baktığımızı teyit ettik." değerlendirmesinde bulundu.