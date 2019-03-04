Rusya ve Katar'dan ABD-Taliban görüşmelerine destek

DOHA (AA) - Rusya ve Katar, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban arasında devam eden görüşmelere destek verdiklerini açıkladı.

Bölgesel temaslarda bulunmak üzere Doha'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katarlı mevkidaşı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, düzenledikleri ortak basın toplantısında, Afganistan'daki anlaşmazlıkların çözümünün ancak siyasi yollarla olabileceğini vurguladı.

İki bakan ayrıca, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad ile Taliban arasında devam eden görüşmelere destek verdiklerini belirtti.

Lavrov, Afganistan'daki barış görüşmelerini yakından takip ettiklerini ayrıca bu konuda rekabet etmeye çalışmamanın yararlı olacağını belirterek, "Çatışmayı durdurmanın tek yolu Rusya, ABD ve bölgedeki diğer ülkeler arasında çabaları güçlendirmek. Bu da Afganları diyaloğa itmeye yardımcı olabilir." dedi.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, beşinci kez çıktığı barış turunda 28 Şubat'ta Taliban temsilcileriyle Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı görüşmelerin iyi gittiğini belirtmişti. Halilzad, ''Görüşmeler çok iyi gidiyor, yavaş ama önemli kararlarla ilerliyor.'' açıklamasında bulunmuştu.