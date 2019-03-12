"Rusya ve Küba, Maduro için cankurtaran halatı görevi görüyor"

Küba'yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezuela petrolü aldığını savundu.

Pompeo, Küba ve Rusya'nın, Maduro hükümetine olan desteğine de değinerek, Maduro'ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Venezuela'nın ticari gelişim konusunda dünya ülkeleri sıralamasında sondan ikinci olduğunu belirten Pompeo, ülkedeki tarım, petrol üretimi ve diğer alanlarda yaşanan yetersizliğin, Venezuela halkını gün geçtikçe daha büyük sıkıntılara ittiğini söyledi.

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ve Rusya yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü belirterek, "Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." dedi.

Mike Pompeo, Maduro'nun etrafındaki koruma ve danışmanlarının bile Küba hükümetine bağlı olduğunu ileri sürerek, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için 'ABD'nin kuklası' diyen Küba'dır. Venezuela'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Küba'dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." değerlendirmesini yaptı.

- 'Rusya cankurtaran halatı görevi görüyor'

Pompeo, Rusya'yı da Maduro hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirerek, Kremlin'in zaman içerisinde Maduro hükümetine yaklaşık 17 milyar dolar yardım yaptığını ve Maduro için Küba ile "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü ifade etti.

ABD'nin ise Venezuela için sadece demokrasi ve refah istediğini iddia eden Pompeo, Guaido'ya olan desteklerine daha güçlü devam edeceklerini belirtti.

- Elektrik kesintileri iddialarını yalanladı

Pompeo, ayrıca kendisine yöneltilen Venezuela'daki elektrik kesintilerinin arkasında ABD'nin olduğu iddialarını yalanlayarak, "Bu, Maduro rejiminin başarısızlığını saklamak için arkasına sığındığı asılsız iddialardır." dedi.