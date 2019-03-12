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"Rusya ve Küba, Maduro için cankurtaran halatı görevi görüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 02:48 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo: - "Küba ve Rusya yönetimi, Maduro için cankurtaran halatı görevi görüyor. Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba ve Rusya yönetiminin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro için "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü belirterek, "Küba ve Maduro ortaklığı, cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığında basın brifingi düzenleyen Pompeo, Venezuela'da yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Venezuela'nın ticari gelişim konusunda dünya ülkeleri sıralamasında sondan ikinci olduğunu belirten Pompeo, ülkedeki tarım, petrol üretimi ve diğer alanlarda yaşanan yetersizliğin, Venezuela halkını gün geçtikçe daha büyük sıkıntılara ittiğini söyledi.

Pompeo, Küba ve Rusya'nın, Maduro hükümetine olan desteğine de değinerek, Maduro'ya verilen desteklerin, ülke genelinde ekonomik krizin daha da büyümesine sebep olduğunu ileri sürdü.

Küba'yı "gerçek emperyalist güç" olarak tanımlayan Pompeo, Küba hükümetinin Maduro hükümetine askeri ve siyasi açıdan büyük destek verdiğini, bunun karşılığında ucuz Venezuela petrolü aldığını savundu.

Mike Pompeo, Maduro'nun etrafındaki koruma ve danışmanlarının bile Küba hükümetine bağlı olduğunu ileri sürerek, "Küba, Maduro rejimine sarsılmaz bir destek veriyor. ABD ve 50 devlet tarafından desteklenen geçici Başkan Juan Guaido için 'ABD'nin kuklası' diyen Küba'dır. Venezuela'daki gizli polis ve işkence uzmanlarını yetiştiren ve Venezuela siyasetinde büyük etkisi olan Küba'dır. Küba ve Maduro ortaklığı cehennemde yapılmış bir eşleşmedir." değerlendirmesini yaptı.

- 'Rusya cankurtaran halatı görevi görüyor'

Pompeo, Rusya'yı da Maduro hükümetine verdiği destekten dolayı eleştirerek, Kremlin'in zaman içerisinde Maduro hükümetine yaklaşık 17 milyar dolar yardım yaptığını ve Maduro için Küba ile "cankurtaran halatı" görevi gördüğünü ifade etti.

ABD'nin ise Venezuela için sadece demokrasi ve refah istediğini iddia eden Pompeo, Guaido'ya olan desteklerine daha güçlü devam edeceklerini belirtti.

- Elektrik kesintileri iddialarını yalanladı

Pompeo, ayrıca kendisine yöneltilen Venezuela'daki elektrik kesintilerinin arkasında ABD'nin olduğu iddialarını yalanlayarak, "Bu, Maduro rejiminin başarısızlığını saklamak için arkasına sığındığı asılsız iddialardır." dedi.

Tarihinin en ciddi siyasi krizini yaşayan Venezuela'da, cuma günü yerel saatle 17.00 sularında başlayan ve tüm ülkeyi saran elektrik kesintileri, özellikle başkent Caracas'taki kısmi iyileştirmeler dışında devam ediyor.

Maduro, ülkeyi karanlıkta bırakan elektrik kesintilerinden ABD devletini sorumlu tutmuş, söz konusu kesintilerin yalnızca ABD hükümetinin sahip olduğu yüksek teknoloji yoluyla gerçekleştirilen saldırıdan kaynaklandığını savunmuştu.

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