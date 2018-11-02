Rusya ve Küba'dan ABD'ye çağrı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Moskova'da imzaladıkları ortak bildiride, ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilme kararını gözden geçirme çağrısı yaptı.

Putin, Canel ile Moskova'da Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Her iki lider görüşmeden sonra ortak bir bildiriye imza attı ve birlikte basın toplantısı düzenledi.

Putin, yaptığı konuşmada, Canel'in devlet başkanlığı görevine geldikten sonra Rusya'ya ilk resmi ziyareti olduğunu, kapsamlı bir görüşme yaptıklarına belirtti.

Görüşmenin yapıcı, dostça ve başarılı bir atmosfer içinde geçtiğini ifade eden Putin, imzaladıkları ortak bildirinin iki ülkenin müttefik ve stratejik ilişkilere sahip olduğunu teyit ettiğini dile getirdi.

Enerji alanında iki ülke ilişkilerinin olumlu bir deneyime sahip olduğunu söyleyen Putin, Rus petrolünün Küba ekonomisine katkı sağladığını ve enerji güvenliğini garanti ettiğini bildirdi. Rus enerji firmalarının Küba'daki çalışmalarını anlatan Putin, Küba Termik Santrali'nde Rusya tarafından 4 yeni güç ünitesi inşa edileceğini vurguladı.