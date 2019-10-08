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"Rusya ve NATO nükleer silahla savaşabilir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:52 | Son Güncelleme

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko: - "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaşa geçiş yapabilir" - "(Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması) Taraflar, anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmazsa dünya, iki sene sonra nükleer silahın kontrol edilmeyeceği durumda olacak"

MİNSK (AA) - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığını belirterek "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaşa geçiş yapabilir." dedi.

Başkent Minsk'teki "Minsk Diyaloğu" forumunda konuşan Lukaşenko, Rusya ile Batı arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Rusya ile Batı arasındaki güvensizlik ve yüzleşme derecesinin arttığına dikkati çeken Lukaşenko, "Rusya ve NATO, birkaç dakika içerisinde bölgesel savaştan nükleer savaş geçiş yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaşenko, ABD ile Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) ayrılması sonrası silah kontrol sürecinin bozulduğunu söyledi.

ABD ile Rusya arasında 2010'da imzalanan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması'nın (New START) sona ereceğini hatırlatan Lukaşenko, "Taraflar, anlaşmanın uzatılması konusunda anlaşmazsa dünya, iki sene sonra nükleer silahın kontrol edilmeyeceği durumda olacak." yorumunda bulundu.

- "Ukrayna meselesi ABD'siz çözülemez"

Ukrayna'nın doğusu meselesinin ABD'siz çözülemeyeceğine işaret eden Lukaşenko, "ABD, sadece Kırım, Donbas ve ülkenin bütünlüğü sorunuyla değil, Ukrayna'daki tüm siyasi ve ekonomik süreçlerle güçlü bir şekilde bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, Rusya ve Ukrayna'nın Donbas sorunu konusunda yakın temasta bulunmaları gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Belrus Donbas NATO Nükleer savaş Rusya Ukrayna

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