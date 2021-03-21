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Rusya ve Suriye’den Türkiye Sınırı Yakınındaki Bölgeye Saldırı

21.03.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus jetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınındaki bölgede silahlı eğitim verilen bir kampı vurduğu belirtildi

Rusya ve Suriye’den Türkiye Sınırı Yakınındaki Bölgeye Saldırı

Rus jetlerinin Suriye’nin kuzeybatısında Türkiye sınırı yakınındaki bölgede silahlı eğitim verilen bir kampı vurduğu belirtildi.

Reuters haber ajansının haberine göre ayrıca Suriye topçusunun da bölge yakınlarındaki bir hasteneyi vurması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 14 sağlık çalışanı da yaralandı.

Atareb kentindeki hastane saldırısında hayatını kaybedenler arasında bir kadı ve bir çocuk da bulunuyor.

Bölgedeki kaynaklar Rusya’ya ait bir füzenin de Qah kasabasını vurduğunu, Rus jetlerinin saldırılarının Türk sınır bölgesindeki mülteci kamplarının çok yakınında gerçekleştiğini kaydetti.

İdlib’de bir gaz tesisi de vuruldu. Ölen ya da yaralananlar konusunda henüz bir bilgi yok.

Muhaliflerin oluşturduğu ve Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Ordu’dan yapılan açıklamada Rusya’nın bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalıştığı fakat saldırıların İdlib’e yönelik önemli bir harekatın başladığına işaret olmadığı kaydedildi.

Türkiye’den Savunma Bakanlığı açıklamasında Suriye güçlerince atılan bir roketin Qah ve kamyon parkını vurduğu 7 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İdolib, Suriye'de muhaliflerin son kalesi olarak biliniyor. Bölgede Türkiye'nin de askeri gücü bulunuyor.

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