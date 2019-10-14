Rusya ve Suudi Arabistan enerjide iş birliğini artırıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'la aralarındaki iş birliğinin güvenlik ve küresel enerji piyasalarındaki istikrara yönelik olduğunu belirterek, "Bu iş birliği olumlu sonuçlar veriyor." dedi.

Putin, 2007'den bu yana ilk defa gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyaretinde, Kral Selman bin Abdülaziz el-Suud'un yanı sıra Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştü.

Veliaht Prens Selman'la görüşmesinde Rusya ve Suudi Arabistan arasındaki ekonomik ilişkileri değerlendiren Putin, "Ticaretimiz büyüyor. Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile ortak projelere 10 milyar dolar bütçe ayırdı. Riyad’a dahil olmak üzere çeşitli yatırımlara yönelik anlaşmalar sağladık.” diye konuştu.

İki ülkenin önemli uluslararası ve bölgesel sorunlarda da iş birliği yaptığına işaret eden Putin, "Terör sorununun yanı sıra, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki krizlerin siyasi ve diplomatik açıdan uzun vadeli bir şekilde çözülmesi için birlikte duruyoruz." dedi.

Küresel enerji piyasalarına yönelik iş birliğinin de önemli olduğunu anlatan Putin, şöyle konuştu: