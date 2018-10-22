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"Rusya ve Suudi Arabistan İran petrolünün yerini alamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 21:10 | Son Güncelleme

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan'ın İran petrolünün yerini alamayacağını ve ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırım uygulamaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtti

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan petrolünün, İran petrolünün alternatifi olamayacağını söyledi.

Zengene, Petrol ve Enerji Bilgilendirme Ağı-ŞANA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımları, Suudi Arabistan ile Rusya'nın petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretiminin kendi tarihlerinin en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken Zengene, bu iki ülkenin de daha fazla petrol üretme ve İran'ın yerine geçme kapasiteleri bulunmadığını ifade etti.

Zengene, "Suudi Arabistan'ın kendisi için depoladığı petrolden kısa bir süre günlük 500 bin varil daha artırabileceğini, OPEC üyesi ülkelerin de sadece günlük 105 bin varil artırabilme güçlerinin olduğunu" belirterek, söz konusu ülkelerin bu oranın üstüne çıkamayacaklarını savundu.

Rusya petrolünün eylülde bir önceki aya göre günlük 388 bin varil arttığını ve bunun en yüksek seviyesi olduğunu aktaran Zengene, Rusya'nın, kısa vadede yatırım desteği almadan kendi imkânlarıyla sadece bu kadar üretim yapabileceğini söyledi.

İranlı Bakan, Rusya ve Suudi Arabistan'ın İran'ın yerini alamayacak olmasının petrol piyasalarını ciddi şekilde endişelendirdiğine dikkati çekerek, fiyatların da bundan kaynaklı olarak arttığını ve ağustosta 67-77 dolaylarında olan bir varil petrolün ekim ayında 84 dolara çıktığını kaydetti.

Fiyatların yükselmesinin üretimleri buna bağlı olan ülkelerin ekonomisini olumsuz etkilediğini belirten Zengene, "Piyasalar da İran'a alternatif bulamaz. Bu nedenle Sayın Trump'a İran petrolüne yaptırım uygulamaktan vazgeçmesini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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ABD İRAN petrol piyasa Trump yaptırım Zengene

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