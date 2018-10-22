"Rusya ve Suudi Arabistan İran petrolünün yerini alamaz"

İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, Rusya ve Suudi Arabistan petrolünün, İran petrolünün alternatifi olamayacağını söyledi.

Zengene, Petrol ve Enerji Bilgilendirme Ağı-ŞANA'ya yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımları, Suudi Arabistan ile Rusya'nın petrol üretimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretiminin kendi tarihlerinin en yüksek seviyesinde olduğuna dikkati çeken Zengene, bu iki ülkenin de daha fazla petrol üretme ve İran'ın yerine geçme kapasiteleri bulunmadığını ifade etti.

Zengene, "Suudi Arabistan'ın kendisi için depoladığı petrolden kısa bir süre günlük 500 bin varil daha artırabileceğini, OPEC üyesi ülkelerin de sadece günlük 105 bin varil artırabilme güçlerinin olduğunu" belirterek, söz konusu ülkelerin bu oranın üstüne çıkamayacaklarını savundu.

Rusya petrolünün eylülde bir önceki aya göre günlük 388 bin varil arttığını ve bunun en yüksek seviyesi olduğunu aktaran Zengene, Rusya'nın, kısa vadede yatırım desteği almadan kendi imkânlarıyla sadece bu kadar üretim yapabileceğini söyledi.