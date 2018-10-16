HABER

Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2018 10:55 | Son Güncelleme

Türkiye ile Rusya arasında varılan Soçi mutabakatına göre silahlı tüm muhalif unsurların İdlib’de belirlenen tampon bölgeden çekilmesi için öngörülen tarih dün geride kaldı. Ankara çekilmenin büyük ölçüde tamamlandığı görüşünde. Terör örgütü El Kaide bağlantılı HTŞ’nin tutumu belirsiz. Şam iseRusya’dan değerlendirme beklediklerini açıkladı.

Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül’de Soçi’de imzalanan mutabakat uyarınca İdlib’in çevresinde 15-20 km genişliğinde oluşturulacak tampon bölgeden radikal unsurların çekilmesiyle ilgili süre dün doldu. Ankara, dün öğle saatleri itibarıyla çoğunluğu terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) içindeki örgütlerden olan radikal unsurların büyük bölümünün tampon bölgeden çekildiğini, çekilmenin gece yarısına kadar süreceğini, bugün itibarıyla bölgede Soçi mutabakatındaki şartın yerine getirilmiş olacağını savundu. Güvenlik kaynakları, radikal unsurların büyük kesiminin İdlib merkezine geldiği, diğerlerinin de tampon bölge dışındaki kırsal alanlara çekildiği bilgisini paylaştı. Türk yetkililer, 10 Ekim itibarıyla ağır silahların bölgeden çekilmesi tamamlandığı gibi, radikal unsurların da bölgeden ayrılmasının sorunsuz olacağını, küçük çaplı aksaklıkların kısa bir süre tolere edileceğini söylediler. Soçi mutabakatına uymayanların ise sonucuna katlanacağı vurgulandı.

HTŞ’NİN TUTUMU BELİRSİZ

HTŞ’den ise çekilmeyle ilgili değişik değerlendirmeler geliyor. Ilımlı muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, HTŞ içinde yer alan bazı gruplar, Soçi mutabakatına uyulacağını, ancak bunun cihattan vazgeçtikleri anlamına gelmediğini belirterek, koşullara göre silahlı mücadeleyi sürdürecekleri açıklamasında bulundu. Bazı gruplar ise rejim ile destekçisi Rusya ve İran güçlerine karşı savaşı kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bazı radikal unsurlar tampon bölgede kalmaya devam ediyor.

ŞAM: İDLİB’DEN SONRA HEDEF FIRAT’IN DOĞUSU

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Nusra Cephesi (HTŞ) anlaşmaya uymayı reddettiği takdirde, İdlib’deki mevcut durumun devamı konusunda sessiz kalamayız” dedi. “Mutabakat için zaman tanımalıyız” da diyen Suriye Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın tepkisini beklemeliyiz” diye konuştu. Muallim, Fırat Nehri’nin doğusunu elinde tutan terör örgütü PKK/PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili de konuştu. Muallim, “İdlib’den sonra hedefimiz Fırat’ın doğusu olacak. Fırat’ın doğusu konusu önemli ve bundan vazgeçemeyiz. Suriye anayasasını ihlal eden federalizm veya bunun bahsini kabul etmeyiz” dedi. Dün akşam saatlerine kadar Rusya’dan İdlib konusunda resmi bir açıklama gelmedi.

BİLGİ NOTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 17 Eylül’de Rusya’nın Soçi kentinde İdlib’le ilgili mutabakata varmıştı. Buna göre İdlib’in etrafında Suriye ordusu ile silahlı grupları ayıran 15-20 km’lik silahsızlandırılmış bir bölge oluşturulacaktı. 10 Ekim’e kadar tank, roketatar, top ve havan gibi ağır silahlar bu bölgeden çekilecek, 15 Ekim’e kadar ise tüm “radikal terörist gruplar” silahsızlandırılmış bölgeden uzaklaştırılacaktı.

SIRADA DEVRİYE VAR

MUTABAKAT tampon bölgeden ağır silahların ve radikal unsurların çekilmesinden sonra Türk ve Rus askerlerinin bu bölgede devriye yapmasını içeriyor. Türk ve Rus askeri makamlarının devriyenin “ortak mı, yoksa bağımsız-koordineli mi” olacağının belirlenmesi için görüştüğü öğrenildi. Ayrıca Rus Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye’nin devriyelerin birkaç gün geç başlamasını talep ettiği ve bu konuda mutabık kalındığını öne sürdü.


PARTNERBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayınBu yiyecekleri buzdolabına sakın koymayın
Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi! Önemli iddia: O telefon krizi engelleyebilirdi!
Yunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışıYunan bakandan sert 'Türkiye' çıkışı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye İdlib Rusya Türkiye anlaşma

En Çok Okunan Haberler

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Trafik Kanunuyla ilgili teklif kabul edildi

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İlginizi Çekebilir

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Trump, rahip Brunson'ı Beyaz Saray'da ağırladı! Dikkat çeken diyalog

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Brunson’un tahliyesi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘yaptırım’ açıklaması

Okuyucu Yorumları 2 yorum
TÜRKİYE NİN BAŞINA BELA OLACAK LAR TABİ
ESAD YILLAR ÖNCE DEDİKİ,,,HALEP DEYRİZOR,ŞAM SURİYEDE. KİMSE BU ŞEHİRLERİ DIŞARIDA ARAMASIN. DEDİ. GELSİNLE BİDE BURADAYIZ DEDİ. ŞİMDİDE İDLİBİ SOÇİ DE ARIYORLAR,ARKADAŞ İDLİP SURİYEDE...80 ÜLKEDEN GELEN ELİ SİLAHLI KATİL SÜRÜLERİ ALACAĞINI ALDILAR, BİRDE İDLİPTE ALIRLAR. ŞU AN.....İNSAN OLARAK ZORUMUZ GİDEN SURİYEYE YAPILMAK İSTENEN DEĞİDİR. ESADA YAPILMAK İSTENENDİR...SADDAMA YAPILDI,KADDAFİYEDE YAPILDI SESİMİZ ÇIKMADI AMA ARTIK KIRMIZI IŞIK YANDI BÖLGEDE. NOKTA.AKLI OLAN TERÖRİSTLER HEMEN CANLARINI KURTARIRLAR İDLİPTE.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Dünyanın en yaşlı insanı: Bu kadar uzun yaşamak bir ceza!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Yerin 50 santim altında 20 metrelik Viking gemisi bulundu!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Savaşın seyrini değiştirecek adım! Beyin programlayacaklar!

Arkadaşına yardım etmek istemişti! Kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü

Arkadaşına yardım etmek istemişti! Kaçırıldı, tecavüze uğradı ve öldürüldü

Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü!

Kaçırıldı, toplu tecavüze uğradı ve öldürüldü!

Trump, Beyaz Saray'da 'eski başkanlar' tablosunda

Trump, Beyaz Saray'da 'eski başkanlar' tablosunda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.