Rusya ve Türkiye anlaşmıştı! Süre doldu, şimdi ne olacak?

Hürriyet'in haberine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 17 Eylül’de Soçi’de imzalanan mutabakat uyarınca İdlib’in çevresinde 15-20 km genişliğinde oluşturulacak tampon bölgeden radikal unsurların çekilmesiyle ilgili süre dün doldu. Ankara, dün öğle saatleri itibarıyla çoğunluğu terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) içindeki örgütlerden olan radikal unsurların büyük bölümünün tampon bölgeden çekildiğini, çekilmenin gece yarısına kadar süreceğini, bugün itibarıyla bölgede Soçi mutabakatındaki şartın yerine getirilmiş olacağını savundu. Güvenlik kaynakları, radikal unsurların büyük kesiminin İdlib merkezine geldiği, diğerlerinin de tampon bölge dışındaki kırsal alanlara çekildiği bilgisini paylaştı. Türk yetkililer, 10 Ekim itibarıyla ağır silahların bölgeden çekilmesi tamamlandığı gibi, radikal unsurların da bölgeden ayrılmasının sorunsuz olacağını, küçük çaplı aksaklıkların kısa bir süre tolere edileceğini söylediler. Soçi mutabakatına uymayanların ise sonucuna katlanacağı vurgulandı.

HTŞ’NİN TUTUMU BELİRSİZ

HTŞ’den ise çekilmeyle ilgili değişik değerlendirmeler geliyor. Ilımlı muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, HTŞ içinde yer alan bazı gruplar, Soçi mutabakatına uyulacağını, ancak bunun cihattan vazgeçtikleri anlamına gelmediğini belirterek, koşullara göre silahlı mücadeleyi sürdürecekleri açıklamasında bulundu. Bazı gruplar ise rejim ile destekçisi Rusya ve İran güçlerine karşı savaşı kararlılıkla sürdüreceğini duyurdu. Merkezi İngiltere’de olan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre bazı radikal unsurlar tampon bölgede kalmaya devam ediyor.

ŞAM: İDLİB’DEN SONRA HEDEF FIRAT’IN DOĞUSU

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, “Nusra Cephesi (HTŞ) anlaşmaya uymayı reddettiği takdirde, İdlib’deki mevcut durumun devamı konusunda sessiz kalamayız” dedi. “Mutabakat için zaman tanımalıyız” da diyen Suriye Dışişleri Bakanı, “Rusya’nın tepkisini beklemeliyiz” diye konuştu. Muallim, Fırat Nehri’nin doğusunu elinde tutan terör örgütü PKK/PYD’nin en büyük bileşenini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile ilgili de konuştu. Muallim, “İdlib’den sonra hedefimiz Fırat’ın doğusu olacak. Fırat’ın doğusu konusu önemli ve bundan vazgeçemeyiz. Suriye anayasasını ihlal eden federalizm veya bunun bahsini kabul etmeyiz” dedi. Dün akşam saatlerine kadar Rusya’dan İdlib konusunda resmi bir açıklama gelmedi.