"Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birlikleri oluşuyor"

Rus sinema endüstrisine Türkiye'de önem verildiğini dile getiren Yılmaz, "Rusya, görsel işitsel ithalatı anlamında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu festival halihazırda devam eden iş birliklerinin arttırılması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasına vesile olacak." şeklinde konuştu.

Yılmaz, Türkiye'nin film ve dizi sektöründe büyük başarı gösterdiğini ve 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ettiğini belirtti.

Yılmaz, panelde yaptığı konuşmada, Türk sinema endüstrisi hakkında bilgiler vererek, "Geçen sene Türkiye'de 180 film üretildi. Bu rakam Rusya’da 90 civarındadır. Geçen sene yaklaşık 70 milyon izleyici ülkemizin sinema salonlarını doldurdu." dedi.

Türkiye’nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı: Sinema Yapım Şirketleri ve Televizyon Kanalları" başlıklı panel düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, 41. Uluslararası Moskova Film Festivalinin Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birliklerin oluşmasına vesile olacağını söyledi.

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün de Türkiye'de sinema alanında yürürlüğe giren kanunun uluslararası desteklerin önünü açtığını söyledi.

Gün, Rusya'nın sinema konusunda Türkiye için öncelikli ülke olduğuna dikkati çekerek, "Rusya, animasyon film yapımlarında, dizi ve sinema alanında başarılıdır. Bu noktada ortak iş birliği, yeni kanunun verdiği avantajlarla çok iyi bir noktaya gelebilir. Bu anlamda birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

- "Rusya ile sinema alanında ticari iş birliğimiz devam ediyor"

"Muhteşem Yüzyıl" dizinin yapımcısı Timur Savcı, "Çalıkuşu", "Muhteşem Yüzyıl", "Kösem" gibi dizilerinin Rusya'da izlendiğini kaydederek, "Sinema alanında Rusya ile 6 senedir iyi ticari iş birliğimiz devam ediyor. Başarılı bir netice aldık." dedi.

Savcı, Türkiye'nin film çekimleri için mevsim ve hava şartları anlamında uygun olduğunu vurguladı.

"Kalbimin Sultanı" dizisinin yapımcısı Burhan Özkan ise Türkiye'nin Rusya ile kültürel özelliklerle birbirine yakın olduğuna işaret ederek, "Rus edebi eserlerini okuyarak büyüdük. Bu eserlerin, 'Kalbimin Sultanı' dizisinin oluşmasında büyük etkisi var." şeklinde konuştu.