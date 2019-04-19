HABER

"Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birlikleri oluşuyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 18:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz: - "Rusya, görsel işitsel ithalatı anlamında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu festival halihazırda devam eden iş birliklerinin arttırılması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasına vesile olacak" - TESİYAP Genel Sekreteri Burhan Gün: - "Rusya, animasyon film yapımlarında, dizi ve sinema alanında başarılıdır. Bu noktada ortak iş birliği, yeni kanunun verdiği avantajlarla çok iyi bir noktaya gelebilir" - Yapımcı Timur Savcı: - "Sinema alanında Rusya ile 6 senedir iyi ticari iş birliğimiz devam ediyor. Başarılı bir netice aldık"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, 41. Uluslararası Moskova Film Festivalinin Rusya ve Türkiye arasında sinema alanında yeni iş birliklerin oluşmasına vesile olacağını söyledi.

Türkiye’nin "onur konuğu ülke" olarak katıldığı 41. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde "2019 Türkiye-Rusya Karşılıklı Kültür ve Turizm Yılı: Sinema Yapım Şirketleri ve Televizyon Kanalları" başlıklı panel düzenlendi.

Yılmaz, panelde yaptığı konuşmada, Türk sinema endüstrisi hakkında bilgiler vererek, "Geçen sene Türkiye'de 180 film üretildi. Bu rakam Rusya’da 90 civarındadır. Geçen sene yaklaşık 70 milyon izleyici ülkemizin sinema salonlarını doldurdu." dedi.

Yılmaz, Türkiye'nin film ve dizi sektöründe büyük başarı gösterdiğini ve 150'den fazla ülkeye dizi ihraç ettiğini belirtti.

Rus sinema endüstrisine Türkiye'de önem verildiğini dile getiren Yılmaz, "Rusya, görsel işitsel ithalatı anlamında dünyada ikinci sırada yer alıyor. Bu festival halihazırda devam eden iş birliklerinin arttırılması ve yeni iş birliklerinin oluşturulmasına vesile olacak." şeklinde konuştu.

Televizyon ve Sinema Film Yapımcıları Meslek Birliği'nin (TESİYAP) Genel Sekreteri Burhan Gün de Türkiye'de sinema alanında yürürlüğe giren kanunun uluslararası desteklerin önünü açtığını söyledi.

Gün, Rusya'nın sinema konusunda Türkiye için öncelikli ülke olduğuna dikkati çekerek, "Rusya, animasyon film yapımlarında, dizi ve sinema alanında başarılıdır. Bu noktada ortak iş birliği, yeni kanunun verdiği avantajlarla çok iyi bir noktaya gelebilir. Bu anlamda birlikte çalışmaya hazırız." ifadesini kullandı.

- "Rusya ile sinema alanında ticari iş birliğimiz devam ediyor"

"Muhteşem Yüzyıl" dizinin yapımcısı Timur Savcı, "Çalıkuşu", "Muhteşem Yüzyıl", "Kösem" gibi dizilerinin Rusya'da izlendiğini kaydederek, "Sinema alanında Rusya ile 6 senedir iyi ticari iş birliğimiz devam ediyor. Başarılı bir netice aldık." dedi.

Savcı, Türkiye'nin film çekimleri için mevsim ve hava şartları anlamında uygun olduğunu vurguladı.

"Kalbimin Sultanı" dizisinin yapımcısı Burhan Özkan ise Türkiye'nin Rusya ile kültürel özelliklerle birbirine yakın olduğuna işaret ederek, "Rus edebi eserlerini okuyarak büyüdük. Bu eserlerin, 'Kalbimin Sultanı' dizisinin oluşmasında büyük etkisi var." şeklinde konuştu.

Özkan, "Kalbimin Sultanı" dizisinin, Rusya’nın en büyük televizyon kanalı Prime Time'de gösterildiğinin ve yüksek reyting aldığının altını çizerek, "Ruslarla yeni ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. İki ülke arasında kültürel ortaklığı sağlamaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

Boğaziçi Film Festivali'nin Başkanı Ogün Şanlıer de Uluslararası Boğaziçi Film Festivalinin her yıl 50’den fazla ülkenin katıldığı çok önemli bir festival haline geldiğini belirtti.

PARTNERCem Yılmaz'ı kızdıran soruCem Yılmaz'ı kızdıran soru
Posof, Nisan'da beyaza büründüPosof, Nisan'da beyaza büründü
Bakan Soylu Trabzon günlerinde Ankara’daki hemşehrileriyle buluştuBakan Soylu Trabzon günlerinde Ankara’daki hemşehrileriyle buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
41. Uluslararası Moskova Film Festivali Rusya Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Binali Yıldırım'dan önemli açıklamalar

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Reuters: İstanbul'da iki BAE ajanı yakalandı

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı paylaşımı olay oldu! Ateş püskürdü

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini devretti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İBB Başkanı beraber saf tuttu

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Herkes bu talimatı konuşuyor! İmamoğlu'ndan ilk açıklama

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Ekrem İmamoğlu mazbatasını alırken adliyede arbede!

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Mansur Yavaş ve Necmettin Kesgin arasındaki davada flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

KKTC’de 23 Nisan Çocuk Festivali açılışı coşkuyla başladı

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

İstanbul Oyuncak Müzesi'nde 14. yıl kutlamaları

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi

Rabia Naz'ın ölümüyle ilgili yeni gelişme

Ünlü fenomen sosyal medyada alay konusu oldu!

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

CHP'den Soma'daki maden faciası sanığı Gürkan'ın tahliyesine tepki

CHP'den Can Gürkan'ın tahliyesine tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.