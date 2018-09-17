Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına Esad yönetiminden ilk tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki kritik toplantıda Suriye ve İdlib konularını görüştü.

Toplantının ardından yapılan basın açıklamasında, Rusya lideri Putin, "İdlib'de 15-20 kilometrekarelik silahsızlanma bölgesi kurulacak" dedi.

RUSYA: OPERASYONLARI DURDURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı da, toplantının hemen ardından "İdlib'de askeri operasyon düzenlenmeyecek" açıklaması yaptı. Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoygu, önümüzdeki saatlerde ayrıntılarla ilgili Suriye tarafıyla mutabakatın sağlanacağını belirtti. Gazetecilerin, “Şam operasyonu ertelemeyi kabul etti mi?” sorusuna da yanıt veren Şoygu, “Önümüzdeki saatlerde onlarla, bu anlaşmada belirtilen tüm pozisyonlarla ilgili mutabakat sağlayacağız” ifadesini kullandı.

ESAD YÖNETİMİ SALDIRGANLIKTA ISRARLI

Rusya'nın bu açıklamasından kısa süre sonra da, Suriye kaynaklı haber sitelerinde Esad yönetiminin anlaşmaya verdiği ilk tepkiye dair haberler yer aldı. Suriye ordusundan bir kaynağa dayandırılan haberlere göre Esad yönetimi "Rusya ve Türkiye arasında imzalanan bugünkü anlaşma hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Suriye ordusu Lazkiye, Kuzey Hama ve Al-Gah saldırılarını başlatacak. İdlib'in alınması da çok yakında" dedi.

