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"Rusya ve Türkiye, dış müdaheleleri başarıyla aşıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 12:09 | Son Güncelleme

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev: - "Rusya ile Türkiye arasındaki askeri savunma iş birliği çok büyük bir ilerleme göstermektedir" - "Rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale etmeye yönelik girişimlerini başarıyla aşıyoruz”

MOSKOVA (AA) – Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Genel Müdürü Aleksandr Miheyev, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğinde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirterek, “Rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale etmeye yönelik girişimlerini ise başarıyla aşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Rosoboroneksport’tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF) 2019’a geniş katılım göstereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Miheyev, IDEF’in, dünyanın en büyük 10 savunma sanayi fuarı sırasında olduğuna işaret ederek, “IDEF, Rus 'Army' ve 'MAKS' fuarları gibi Avrupa'nın en etkili silah fuarlarından biridir. IDEF, dünya silah piyasasındaki eğilimleri ve gelişmeleri öğrenmek için mükemmel bir fırsat sağlıyor.” bilgisini verdi.

Türkiye ve Rusya arasında askeri-teknik alandaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Miheyev, “Rusya ile Türkiye arasındaki askeri savunma iş birliği çok büyük bir ilerleme göstermektedir. Rakiplerimizin ilişkilerimize müdahale etmeye yönelik girişimlerini ise başarıyla aşıyoruz.” yorumunu yaptı.

Rusya’nın Türkiye ile yürüttüğü çok sayıda ortak proje bulunduğunu anımsatan Miheyev, “Özellikle gelişmiş uçak ve helikopter sistemleri, zırhlı araç parçaları ve temin edilen silahların satış sonrası hizmetleri gibi alanlarda ortak projelerimiz var. Buna ek olarak Türkiye, Rusya’nın hava savunma sistemlerine de ilgi duyuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Üst Yöneticisi (CEO) Sergey Çemozov ise Türkiye’nin Rosteh ve Rusya için kilit ortaklardan biri olduğunun altını çizdi.

Rusya ve Türkiye’nin, askeri-teknik alanların yanı sıra sivil sanayi alanlarında da kritik projeler yürüttüğüne işaret eden Çemozov, “Havacılık gibi yüksek teknoloji alanları da dahil olmak üzere teknolojik iş birliğine de hazırız.” ifadelerini kullandı.

Savunma ve güvenlik alanlarında önemli bir tanıtım, pazarlama ve iş birliği platformu haline gelen IDEF, bu yıl 14'üncü kez kapılarını açacak.

Fuar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ organizatörlüğünde 30 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihlerinde TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

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Havacılık Rosoboroneksport Rosteh Rusya S-400 silah

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