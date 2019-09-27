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'Rusya ve Türkiye SU-35'lerin Satışını Görüşüyor'

27.09.2019 18:55 | Son Güncelleme

Rus haber ajansı RIA, üst düzey bir Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye’nin, Rus yapımı Sukhoi SU-35 tipi savaş uçağının satışı olasılığını değerlendirmek için görüşmeler yaptığını bildirdi

'Rusya ve Türkiye SU-35'lerin Satışını Görüşüyor'

Rus haber ajansı RIA, üst düzey bir Rus yetkiliye dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye’nin, Rus yapımı Sukhoi SU-35 tipi savaş uçağının satışı olasılığını değerlendirmek için görüşmeler yaptığını bildirdi.

Rus yetkili, savaş uçaklarının Türkiye’ye satışı konusunda henüz somut bir anlaşmanın gündemde olmadığını kaydetti.

Türkiye, Rus S-400 füze savunma sistemi satın alma konusunda Amerika’yla anlaşmazlık yaşıyor. Amerika, S-400 sisteminin NATO’nun savunma sistemleriyle uyumlu olmadığını ve Lockheed Martin’in ürettiği, radara yakalanmayan F-35 savaş uçakları açısından tehdit oluşturduğunu belirtiyor.

Türkiye, F-35 programından çıkarılmasına rağmen uyarıları şimdiye kadar kulak ardı etmeyi sürdürüyor. Ankara S-400 sisteminin parçalarını geçen yaz teslim almaya başlamıştı.

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