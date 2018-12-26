"Rusya ve Türkiye, Suriye'de yakın koordinasyon içinde"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin, Suriye’deki birliklerini çekme kararının ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek “Suriye’deki hem dış politikaya yönelik faaliyetleri hem de terörle mücadele operasyonlarını Türkiye ile yakın bir şekilde koordine ediyoruz.” dedi.

Zaharova, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD askerlerinin Suriye’den çekilmesi kararını değerlendirdi.

ABD tarafından alınan kararın büyük önem taşıdığını vurgulayan Zaharova, “Suriye krizinin çözümüne katkı sağlayacak kararın ardından yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ancak kararın arkasındaki tüm nedenleri ve ABD birliklerinin Suriye’den hangi takvim doğrultusunda çıkacaklarını tam olarak kavrayabilmiş değiliz.” ifadesini kullandı.

Zaharova, basında yer alan bilgilere göre, ABD’nin, Suriye’nin Tanaf bölgesinden 2-3 ayda çıkmasının beklendiğini belirterek “Öte yandan, Amerikalı yetkililer, Suriye’den birliklerin çekilmesinin, ülkedeki koalisyon güçlerinin faaliyetlerinin sona ermesi anlamına gelmeyeceğini net bir şekilde söyledi. ABD’nin stratejisine yönelik anlaşılır açıklamalar yapılmıyor.” diye konuştu.