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"Rusya ve Türkiye Yeni Bir S-400 Anlaşmasına Yakın"

23.08.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rus Interfax haber ajansı, Rosoboronexport isimli silah satışı yapan Rus firmasının yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye’nin yeni bir S-400 hava savunma sistemi anlaşması imzalamaya yakın olduğunu iddia etti

Rus Interfax haber ajansı, Rosoboronexport isimli silah satışı yapan Rus firmasının yetkililerine dayandırdığı haberinde, Rusya ve Türkiye’nin yeni bir S-400 hava savunma sistemi anlaşması imzalamaya yakın olduğunu iddia etti.

Interfax haber ajansına Afganistan’da yaşanan gerilim ve bölge ülkelerine Rusya’dan silah satışı yapılabileceğine dair açıklamalarda bulunan Rosoboronexport şirketi Başkanı Alexander Mikheyev, Türkiye ile Rusya’nın da yenir S-400 anlaşması daha imzalamaya yakın olduklarını söyledi.

Bu Türkiye’nin Rusya’dan ikinci S-400 sistemi siparişi olacak. Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD’yle arasında gerginliğe neden olmuştu. NATO da Türkiye’nin S-400 sistemleri satın almasına ittifak sistemleriyle uyumlu olmayacağı gerekçesiyle karşı çıktı. Türkiye’ninm Rusya’dan yeni bir S-400 sistemi daha satın almasının ABD’nin Türkiye’ye yönelik yeni yaptırım kararları almasına neden olabileceği ifade ediliyor.

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