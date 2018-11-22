"Rusya ve Türkiye yeni dünya düzenini beraber inşa ediyor"

Türkiye-Rusya ilişkilerinin geleceğinin şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vladimirov, "Rusya ve Türkiye sağlıklı diyalog kurarak, yeni dünya düzenini beraber inşa ediyor. Sadece diyalog aracılığıyla dünyadaki sorunlar çözülebilir. Bütün ülkelerin bunu anlaması gerekiyor." diye konuştu.

Forumdaki "Güvenlik ve askeri iş birliği" oturumunda konuşan Vladimirov, TürkAkım projesine ilişkin, "Rusya ve Türkiye'nin cumhurbaşkanları, strateji açısından yeni bir dünya mimarisinin inşasına temel attı." ifadesini kullandı.

Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü (RUSEN), Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türk-Rus Toplumsal Forumu, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve AK Parti Dışilişkiler Başkanlığının iş birliği ile "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" başlıklı forum düzenlendi.

Rus emekli general ve askeri uzman Aleksandr Vladimirov, "Rusya ve Türkiye sağlıklı diyalog kurarak, yeni dünya düzenini beraber inşa ediyor." dedi.

Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi (RIAC) Savunma ve Güvenlik Uzmanı İlya Kramnik, Rusya ile Türkiye arasında askeri alanda 2015 yılından sonra yeni gelişmeler yaşanmaya başladığını belirterek, "S-400 anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın önemi 2,5 milyar tutarındadır. Daha önce bu boyutta bir iş birliği anlaşması olmamıştır. Askeri ortaklık gelecekte devam eder." diye konuştu.

Türkiye'nin savunma sanayi alanında önemli başarılara imza attığının altını çizen Kramnik, her iki ülkenin de askeri ürün konusunda hem ithalatçı hem de ihracatçı olabileceğini dile getirdi.

Kramnik, Türkiye'nin ürettiği savunma sanayi ürünlerinin de Rusya'nın ilgisini çekeceğini ifade ederek, "İnsansız hava araçları konusunda Türkiye büyük başarılar elde etti. Bu alanda seri üretime de geçildi. İki ülke arasında insansız hava araçları konusunda iş birliği olabilir. Rusya, Türk üretimi araçlara ilgi gösterebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Emekli Albay ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda ise Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinde denge sağlandığını, son yıllarda Türkiye'deki savunma sanayi alanında ciddi adımların atıldığını anlattı.