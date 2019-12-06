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"Rusya ve Türkiye yeni S-400 sözleşmesi üzerinde çalışıyor"

DÜNYA HABERLERİ  | 06.12.2019 12:46 | Son Güncelleme

Rusya ve Türkiye'nin yeni bir parti Rus S-400 hava savunma sistemi için bir sözleşme üzerinde çalıştığı bildirildi.

Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi bir fiyattan savaş uçağı satmaya hazır olduğu aktarıldı.ABD ile Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi aldığı için gerginlik yaşayan Türkiye'nin Rusya ile yeni bir parti S-400 hava savunma sistemi için bir sözleşme üzerinde çalıştığı bildirildi.

Rus haber ajansı Interfax'ın Rusya Federal Askeri Teknik İşbirliği Servisi Başkanı Dimitri Şugayev'e dayandırdığı haberde Rusya ve Türkiye'nin yeni bir parti S-400 teslimatı için sözleşme üzerinde sistematik biçimde çalıştığı ve sözleşmenin yüksek ihtimalle 2020'de imzalanacağı belirtildi.

Ayrıca Rusya'nın Türkiye'ye rekabetçi bir fiyattan savaş uçağı satmaya hazır olduğu aktarıldı.

Geçen ay Rus silah üreticisi Rosoboronexport firmasının CEO'su Aleksander Mikheyev, Rusya'nın Türkiye ile gelecek yılın ilk yarısında yeni bir S-400 tedarik sözleşmesi imzalamayı planladığını söylemişti.

NATO üyesi olan Türkiye'nin Rusya'ya ait bir savunma sistemine sahip olması, başta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olmak üzere ittifakın diğer üyeleri arasında tepkiyle karşılanıyor. S-400'lerin NATO'ya entegre askeri teçhizatla birlikte kullanıldığında hassas teknolojik bilgilerin sızabileceğinden endişe ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Trump'ın davetlilisi olarak 13 Kasım'da Washington'a gitmiş ve iki liderin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler ele alınmıştı. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, Fethullah Gülen'in iadesi, Suriye'de ABD'nin YPG'ye verdiği destek gibi tartışmalı konularda ise çözüm sağlanamamıştı.

Reuters/SSB, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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